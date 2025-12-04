۱۵ هزار نوجوان مازندرانی عضو کانون پرورش فکری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد فاضلی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار استاندار با اعضای فعال کانون پرورش فکری، از فعالیت ۱۵ هزار عضو نوجوان در ۶۰ رشته تخصصی خبر داد و آنان را سرمایههای آینده استان توصیف کرد.
وی با اشاره به داوطلبانه بودن حضور نوجوانان در کانون، این مرکز را محیطی مؤثر در پرورش استعدادها دانست.
فاضلی به تنوع فعالیتهای کانون از جمله نجوم، رباتیک، تئاتر، سرود، شعر، نویسندگی و فعالیتهای دینی و قرآنی اشاره کرد و گفت: ایجاد فرصت گفتوگوی مستقیم نوجوانان با مسئولان، زمینهساز شکوفایی و مشارکت آنان در آینده مدیریتی استان خواهد بود.
وی همچنین از برگزاری مرحله استانی جشنواره قصهگویی در چالوس خبر داد و اعلام کرد: بخشی از این جشنواره به موضوع محیطزیست و قدردانی از تلاشهای صورتگرفته برای حفظ جنگلهای هیرکانی اختصاص خواهد یافت.
این برنامه دومین دیدار اعضای کانون با مسئولان استان بود و پیش از این نیز گروهی از کودکان در نشستی مشابه با استاندار مازندران دیدار کرده بودند.
نظر شما