به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد خلیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به حوادث و ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: یکی از عوامل بروز آن اغتشاشات، احساس نادیده گرفته شدن جوانان بود، جوانان ما می‌خواستند دیده شوند، پس وظیفه ماست که با اهمیت دادن به آنان، زمینه بروز هیجان مثبت، امید و نقش‌آفرینی اجتماعی را فراهم کنیم.

جوانان، سرمایه کشور و محور پیوند خانه و مدرسه

حجت‌الاسلام خلیلی با اشاره به هفته پیوند اولیا و مربیان افزود: اگر خانه و مدرسه در مسیر تربیت و رشد فکری فرزندان هم‌سو باشند، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از بین می‌رود. امروز نیازمند ارتباط عمیق‌تر میان خانواده، آموزش و نهادهای فرهنگی هستیم.

خطیب جمعه موقت سیریک ضمن گرامیداشت روز پارالمپیک، اظهار داشت: ورزشکاران پارالمپیکی کشورمان با غیرت و روحیه انقلابی، ارزش‌های نظام اسلامی را به نمایش گذاشتند، و به جهان نشان دادند که ملت ایران از آرمان‌ها و ارزش‌های خود کوتاه نخواهند آمد، آنان پیام ایثار، مسئولیت‌پذیری و سربازی برای نظام را به جهانیان منتقل کردند.

حمایت از فلسطین؛ تکلیف همه آزاد اندیشان

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از مردم مظلوم فلسطین گفت: دفاع از فلسطین تنها وظیفه مسلمانان نیست، بلکه فریضه‌ای انسانی برای هر آزاداندیش در دنیاست. امروز مقاومت فلسطین در برابر طرح‌های تحمیلی و توطئه‌های صهیونیستی، نشانه عزت و شرافت این ملت است.

هشدار نسبت به توطئه‌های اقتصادی و سیاسی دشمن

امام جمعه موقت سیریک در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به موضوع «اسنپ‌بک» گفت: سایت‌ها و جریان‌های خارجی از این ابزار به‌عنوان اهرم فشار علیه ایران استفاده می‌کنند، یکی از سناریوهای دشمن، ایجاد اختلال اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در داخل کشور است، همان‌گونه که در جنگ ۱۲ روزه نیز این سناریو را دنبال کردند، اما با هوشیاری مردم و رهبری رهبر انقلاب، ناکام ماندند.

وی افزود: با عادی‌سازی اسنپ‌بک و آغاز تبادلات جدید میان کشورها، معادلات بین‌المللی تغییر کرده و جمهوری اسلامی ایران برای شرایط جدید برنامه دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به ۱۴ مهر، روز ملی دامپزشکی گفت: اداره دامپزشکی یکی از دستگاه‌هایی است که نقش مستقیم در سلامت عمومی و اقتصاد مواد غذایی دارد و باید از تلاش‌های کارکنان آن قدردانی شود.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی افزود: کار اقتصادی یعنی هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری، نه مانع‌تراشی در برابر آن. متأسفانه بخش زیادی از سرمایه‌گذاران ما به کشورهای حاشیه خلیج فارس مهاجرت کرده‌اند و باید برای بازگرداندن این ظرفیت‌ها اقدام شود.

امام جمعه موقت سیریک با اشاره به مشکلات جاده‌ای و خدمات شهری شهرستان گفت: جاده مسیر ایستگاه مرزبانی نیازمند توجه جدی دستگاه‌های متولی است. همچنین نگاه دوگانه در ارائه خدمات شهری باید اصلاح شود تا عدالت در توسعه شهری محقق گردد.

وی اضافه کرد: در طرح زمین‌های فرزندآوری جوانی جمعیت نیز تعلل‌هایی وجود دارد که باید با همکاری دستگاه‌ها برطرف شود.

انتقاد از کم‌کاری کمیته امداد در ساخت مسکن مددجویان

خطیب موقت جمعه سیریک در پایان با انتقاد از عملکرد کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: پنج سال پیش طرح ساخت ۴۰ واحد مسکونی برای مددجویان آغاز شد و حتی تسهیلات آن از بنیاد مسکن تأمین گردید تا ظرف یک سال خانه‌ها تحویل داده شود. اما با وجود تخریب خانه‌های کلنگی مددجویان، تاکنون هیچ خانه‌ای تحویل نشده است. وی ادامه داد و اضافه کرد: این در حالی است که خانواده‌ها هنوز اقساط وام را پرداخت می‌کنند، این موضوع ظلم بزرگی است و باید فوراً تعیین تکلیف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: انتظار می‌رود کمیته امداد به‌عنوان نهادی انقلابی و مردمی، در عمل به وعده‌های خود در قبال خانواده‌های محروم و بی‌سرپناه، جدیت بیشتری به خرج دهد و از تعلل و کم‌کاری پرهیز کند.

وی با اشاره به اهمیت تأمین سرپناه برای اقشار آسیب‌پذیر اظهار داشت: مسکن، یکی از ضروری‌ترین نیازهای هر خانواده است و تأخیر در اجرای این پروژه‌ها باعث نگرانی مددجویان و نارضایتی عمومی در سطح شهرستان شده است.

امام جمعه موقت سیریک همچنین از مسئولان استانی و شهرستانی خواست تا با نظارت دقیق‌تر بر روند اجرای طرح‌ها، مشکلات موجود را هر چه سریع‌تر برطرف کنند تا وعده‌های داده‌شده به خانواده‌های نیازمند محقق شود.