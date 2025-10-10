راهپیمایی «بشارت نصر»؛ نماد وحدت امت اسلامی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی بشارت نصر در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین و غزه، بعد از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در سراسر استان سمنان برگزار شد.

مراسم‌ محوری راهپیمایی بشارت نصر پس از نمازجمعه از مصلی امیرالمومنین (ع) مرکز استان سمنان آغاز شد و مردم مسلمان و متدین سمنان در این مراسم باشکوه حضوری حماسی داشتند.

مردم دیگر نقاط استان سمنان نیز با حضور در مسیرهای منتهی به مصلاهای نمازجمعه و با شعارهای ضد استکباری، حمایت خود از مردم مقاوم فلسطین را به نمایش گذاشتند.

مردم متدین و ولایتمدار استان سمنان امروز با حمل پلاکاردهایی منقش به پرچم های فلسطین و تمثال مبارک شهدای مقاومت و فلسطین، نصرت مقاومت قهرمانانه مردم غزه و فلسطین را گرامی داشتند.

مردم استان سمنان همچنین در این مراسم شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند و بار دیگر از مردم فلسطین و جبهه مقاومت حمایت کردند.

راهپیمایی جمعه نصر امروز همچنین صحنه غرور آفرینی از حضور مردم متدین استان سمنان بود تا به جهانیان اعلام کنند که حامی مردم مظلوم فلسطین هستند.

مردم استان سمنان از ابتدای حمله اسرائیل به غزه، هر هفته بعد از خطبه های نماز جمعه راهپیمایی جمعه های خشم را برگزار کردند و امروز این مراسم را به جمعه نصر، گره زدند تا پیروزی مقاومت فلسطین را تبریک بگویند.