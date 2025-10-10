امام جمعه سیراف: تقویت پیوند اولیا و مربیان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری در نماز جمعه سیراف شوق به مرگ را اشتیاق رسیدن به حقیقت در آن سوی گذرگاه دنیا و البته بدون بیزاری از زندگی دنیا قلمداد کرد و افزود: تقدیم نمودن مال در راه خدا موجب کاهش ترس از مرگ می شود.

حجت‌الاسلام عاشوری هشدار داد که فضای انتظار برای جنگ،همانند یک سم مهلک روان جامعه و برنامه ریزی کلان کشور را تحت تأثیر منفی خود قرار می‌دهد.

وی افزود: در صورت وقوع هر گونه درگیری جدید ، سطح جنگ وسیع تر خواهد بود زیرا برآورد ها حاکی از آن است که جنگ در سطح کنترل شده به منافع نظام لطمه می زند.

هادی سیاسی بخش سیراف با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام ملی ایران عاملی بازدارنده در برابر تهدیدات دشمنان تلقی می شود بیان داشت: طرح موضوع حمله به ایران از سوی رسانه های نزدیک به رژیم این استفهام به وجود می آورد که چه منافعی پشت این خبرسازی ها نهفته است؟

امام جمعه سیراف گفت: آمریکا و متحدانش با راهبرد اسنپ‌بک قصد دارند از طریق تحریکات اجتماعی و اقتصادی، زمینه را برای حمله نظامی به ایران فراهم کنند. هدف نهایی، وادار کردن ایران به پذیرش خواسته‌ها در سه حوزه هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای است.

وی با بیان اینکه هرگونه اقدام دشمن در خلیج فارس و جزایر سه گانه با پاسخ قاطع و کوبنده مواجه خواهد شد اضافه کرد: راه‌های مقابله با این تهدید، عادی‌سازی اسنپ‌بک، تقویت دیپلماسی و اقدامات مقابله ای اقتصادی است.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب فرمودند: مذاکره تحت فشار و بدون پایبندی طرف مقابل بی‌فایده است.

خطیب جمعه سیراف عنوان کرد: نتانیاهو سه هدف اصلی برای جنگ غزه اعلام کرد: نابودی حماس، آزادی اسرا با عملیات نظامی، و حذف تهدیدات از غزه. پس از دو سال، با وجود پشتیبانی قدرت‌های جهانی، حتی یک هدف نیز محقق نشده است.

امام جمعه سیراف با تکیه بر بیانات رهبر انقلاب این شکست را، نه به دلیل عدم توانایی نظامی، بلکه نتیجه مقاومت و معجزه الهی برشمرد به گونه‌ای که رژیم صهیونیستی در نهایت مجبور به مذاکره با همان گروه حماس شده که قصد نابودی کامل آن را داشت.

عاشوری تأکید کرد که جنایت و کشتار غیرنظامیان به خودی خود پیروزی محسوب نمی‌شود و عاقبت مقاومت، به زانو درآوردن دشمن است.

حجت‌الاسلام عاشوری به مناسبت هفته اولیا و مربیان اظهار داشت: تحلیلگران با بررسی حوادث ۱۴۰۱ هشدار می‌دهند که حضور قابل توجه دانش‌آموزان در اغتشاشات، نشان از شکاف ارتباطی بین خانه، مدرسه و نظام تربیتی دارد.

امام جمعه سیراف با پافشاری بر لزوم تقویت پیوند اولیا و مربیان به عنوان راه حل اساسی تأکید کرد.

وی ادامه داد: چهار عامل اصلی تأثیر رسانه‌های معارض، نیاز به دیده‌شدن و هویت‌یابی،شکاف نسلی و کمبود گفت‌وگوی خانوادگی و همچنین نبود فضای مناسب قانونی برای تخلیه هیجانات در مدرسه باعث به وجود آمدن این پدیده است.