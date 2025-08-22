به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری در خطبه‌های نماز جمعه سیراف، اسوه حسنه، اخلاق عظیم، رحمت گسترده، عطوفت و قاطعیت و مردمی بودن و مردم داری از جمله ویژگی‌های مهم پیامبر اسلام معرفی کرد.

وی با بیان اینکه اینجا کوفه نیست که خوارج قد علم کنند عنوان کرد: این روزها حرف از تسلیم و صلح با یزید زمان مطرح است در حالی که ملت ما به خصومت با استکبار افتخار می‌کند و این شعار ملت امام حسینی است که سازش و تسلیم نبرد با استکبار جایز نیست.

حجت‌الاسلام عاشوری اظهار کرد: ایران با انجام مانور نظامی و تست موشک، قدرت بازدارندگی و عزم خود برای مقابله با تهدیدات را به نمایش گذاشت. این اقدام در پاسخ به تهدیدات دشمنان و در راستای تأمین امنیت ملی انجام شد.

وی بیان کرد: در اقدامی آشکارا ریاکارانه، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، همزمان با حمله موشکی به نقاط مختلف ایران، ادعای حمایت از مردم ایران را مطرح کرد. این در حالی است که این رژیم بارها با حمایت از گروه‌های تروریستی و عوامل اغتشاش، علیه امنیت ملی ایران اقدام کرده است.

امام جمعه سیراف ضمن محکوم کردن این رفتار دوگانه، هشدار داد که هرگونه اقدام خصمانه بعدی با پاسخی سخت و ویرانگر مواجه خواهد شد و موشک‌های ایران قادرند اسرائیل را با خاک یکسان کنند.

حجت‌الاسلام عاشوری به مناسبت روز صنعت دفاعی، اهمیت جهاد و دفاع در برابر متجاوزان و نقش حیاتی صنایع دفاعی در صیانت از تمامیت ارضی و عزت ملی کشور مورد تأکید قرار داد و خاطر نشان کرد: دستاوردهای چشمگیر این عرصه، حاصل تلاش‌های جهادی جمع کثیری از متخصصان، صنعتگران و دانشمندان در وزارت دفاع، صنایع دفاعی، شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها است که حتی در شرایط سخت نیز تداوم داشته است.

وی ضمن گرامیداشت ایام سوگواری دهه آخر صفر، روز مسجد را اساساً یک روز انقلابی دانست و گفت: مساجد همواره نقش محوری در هدایت و انسجام جامعه داشته است.

امام جمعه سیراف در پایان با اشاره به اینکه بیانیه اصلاحات پاس گل به رسانه‌های دشمن بود گفت: در شرایط حساس کنونی، هرگونه موضع‌گیری باید در راستای حفظ انسجام ملی باشد. بیانیه اخیر مورد نقد قرار گرفته و برخی آن را همسو با رسانه‌های معارض دانسته‌اند.

وی تصریح کرد: حفظ وحدت و پشتیبانی از دولت در برابر تهدیدات خارجی ضروری است. ادبیات و زمان‌بندی پیشنهادات سیاسی باید به تقویت اتحاد ملی کمک کند.