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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸

امام جمعه سیراف: جهاد تبیین نقشه راه مقابله با دشمن است

امام جمعه سیراف: جهاد تبیین نقشه راه مقابله با دشمن است

بوشهر- امام جمعه سیراف گفت: جهاد تبیین نقشه راه ملت ایران در مقابله با ابر شبهه دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری در خطبه‌های نماز جمعه سیراف با اشاره به جنگ روایت‌ها میان ابرگفتمان انقلاب اسلامی و ابرشبهه دشمن، اظهار کرد: دشمن با دستکاری ذهنیت‌ها به دنبال القای تصویر سیاه از نظام مردم‌سالار ایران و تزریق یأس به جامعه است.

وی افزود: جبهه جهاد تبیین پادزهر ابر شبهه دشمن است و با تمرکز بر دو ابر روایت ایران قوی و پیشرفت و عدالت، تصویری حقیقی از دستاوردهای انقلاب ارائه می‌دهد.

امام جمعه سیراف اضافه کرد: روایتی که دشمن را به هراس می‌اندازد ایران امید است و امیدواری، دستاوردهای بزرگ و جوانان با استعداد سه ضلع مثلث ایران قوی در برابر جنگ روانی دشمن می‌باشد.

وی با بیان اینکه ایران امروز مظهر امید در دستاوردهای ملموس و استعدادهای جوانان است، خاطرنشان کرد: پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های فناوری و مقاومت در برابر جنگ روانی دشمن، گواه زنده این امیدواری است.

حجت‌الاسلام عاشوری همچنین به مناسبت ایام فاطمیه و روز استکبارستیزی، الگوی مقاومت حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان میراث جاویدان مبارزه با استکبار یاد کرد و تأکید داشت: رویکرد استکبارستیزی ریشه در سیره ائمه معصومین (ع) دارد و امروز مقاومت امت اسلام در ایران، یمن، لبنان و فلسطین، ادامه همین مسیر است.

وی، ساختار خصومت آمریکا با ایران را ذاتی و ناشی از نظم سلطه‌گر جهانی توصیف نمود و تصریح کرد: بر اساس این تحلیل، هر کشوری که از مدار وابستگی خارج شود، هدف خصومت آمریکا قرار می‌گیرد.

حجت‌الاسلام عاشوری گفت: اصل شخصیت انسان دل است و دل‌ها بعضی سنگ و بعضی نازک و انعطاف پذیر می‌باشد.

کد مطلب 6640372

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