امام جمعه سیراف: جهاد تبیین نقشه راه مقابله با دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری در خطبه‌های نماز جمعه سیراف با اشاره به جنگ روایت‌ها میان ابرگفتمان انقلاب اسلامی و ابرشبهه دشمن، اظهار کرد: دشمن با دستکاری ذهنیت‌ها به دنبال القای تصویر سیاه از نظام مردم‌سالار ایران و تزریق یأس به جامعه است.

وی افزود: جبهه جهاد تبیین پادزهر ابر شبهه دشمن است و با تمرکز بر دو ابر روایت ایران قوی و پیشرفت و عدالت، تصویری حقیقی از دستاوردهای انقلاب ارائه می‌دهد.

امام جمعه سیراف اضافه کرد: روایتی که دشمن را به هراس می‌اندازد ایران امید است و امیدواری، دستاوردهای بزرگ و جوانان با استعداد سه ضلع مثلث ایران قوی در برابر جنگ روانی دشمن می‌باشد.

وی با بیان اینکه ایران امروز مظهر امید در دستاوردهای ملموس و استعدادهای جوانان است، خاطرنشان کرد: پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های فناوری و مقاومت در برابر جنگ روانی دشمن، گواه زنده این امیدواری است.

حجت‌الاسلام عاشوری همچنین به مناسبت ایام فاطمیه و روز استکبارستیزی، الگوی مقاومت حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان میراث جاویدان مبارزه با استکبار یاد کرد و تأکید داشت: رویکرد استکبارستیزی ریشه در سیره ائمه معصومین (ع) دارد و امروز مقاومت امت اسلام در ایران، یمن، لبنان و فلسطین، ادامه همین مسیر است.

وی، ساختار خصومت آمریکا با ایران را ذاتی و ناشی از نظم سلطه‌گر جهانی توصیف نمود و تصریح کرد: بر اساس این تحلیل، هر کشوری که از مدار وابستگی خارج شود، هدف خصومت آمریکا قرار می‌گیرد.

حجت‌الاسلام عاشوری گفت: اصل شخصیت انسان دل است و دل‌ها بعضی سنگ و بعضی نازک و انعطاف پذیر می‌باشد.