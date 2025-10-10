تظاهرات گسترده مردم اروگوئه؛ قطع ارتباط با «اسرائیل» مطالبه اصلی+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، حامیان فلسطین در اروگوئه با برگزاری تظاهرات در مونته ویدئو و همزمان در ۱۹ استان کشور، خواستار قطع روابط دولت اروگوئه با رژیم صهیونیستی اسرائیل و به رسمیت شناختن نسلکشی در غزه شدند.
«کارولینا کوزه» معاون رئیس جمهور برای اولین بار گفت که "نسل کشی" علیه مردم فلسطین وجود دارد. واژه ای کا تا کنون دولت اورسی از بکارگیری آن امتناع می کرد و این امر موجب ناخشنودی مدافعین مردم مظلوم فلسطین شده بود.
در تظاهرات پایتخت، یکی از پوسترهای فراوانی که به نمایش گذاشته شده، خطاب به رئیس جمهور یاماندو اورسی نوشته است: «در مواجهه با سردیِ نابودی، تنها مقاومت قابل قبول این است که بگذارید خونتان به جوش بیاید. هرگز در مواجهه با نسلکشی بیتفاوت نباشید.» چند متر آن طرفتر، پوستری با این نوشته دیده میشود: «کودکان غزه تهدید نیستند» و بالای آن انواع عروسک و اسباببازیها قرار دارند.
دانیلا لوپز، یکی از اعضای اتحادیه های کارگری و هماهنگ کننده تظاهرات، به روزنامه لا دیاریا گفت: «ما میدانیم که این بزرگترین راهپیمایی خواهد بود که تا به حال داشتهایم. دو سال پس از این نسلکشی، تقریباً غیرممکن است که آن را محکوم نکنیم و مردم در خیابانها این را ابراز میکنند و همچنین به عنوان نمادی از بشریت، این وحشیگری که در فلسطین اتفاق میافتد و اسرائیل مرتکب آن میشود، باید متوقف شود.» لوپز خاطرنشان کرد که در ۲۹ فوریه ۲۰۲۴، راهپیمایی دیگری برای فلسطین ۱۵۰۰۰ نفر را گرد هم آورد و معتقد است که «همبستگی در حال افزایش است.» او ادامه داد: «همه در مورد فلسطین صحبت میکنند و این یک نبرد بزرگ است که باید در آن شرکت کرد. ما باید صحبت کنیم، نباید از صحبت کردن بترسیم، باید نسلکشی را محکوم کنیم.»
طبق دادههای وزارت بهداشت فلسطین که توسط پزشکان بدون مرز گردآوری شده است، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۱ اکتبر امسال، ۶۶۱۴۸ نفر در غزه جان باختند و ۱۶۸۷۱۶ نفر زخمی شدند. علاوه بر این، حتی یک بیمارستان در این منطقه به طور کامل فعال نیست؛ طبق گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه (OCHA)، تا به امروز تنها ۱۴ بیمارستان از ۳۶ بیمارستان تا حدی فعال هستند.فعالان و اعضای حزب سیاسی جبهه گسترده (FA) در راهپیمایی حضور داشتند. جبهه گسترده در میزگرد سیاسی خود در روز دوشنبه تصمیم گرفت به این فراخوان بپیوندد و بیانیهای صادر کرد که در آن «نسلکشی انجام شده توسط دولت بنیامین نتانیاهو» محکوم شده و «ایجاد فوری یک کمربند بشردوستانه برای ورود غذا و دارو» به نوار غزه درخواست شده بود.
فرناندو پریرا، رئیس این نیروی سیاسی چپگرا، در این راهپیمایی حضور داشت، همچنین کارولینا کوزه، معاون رئیس جمهور، که برای اولین بار آنچه در غزه اتفاق میافتد را نسلکشی توصیف کرد. او اظهار داشت: «نسلکشی وجود دارد.»
کوز در گفتگو با خبرگزاری سوبراژادو و در پاسخ به سوالی در مورد درخواست قطع روابط با دولت اسرائیل، گفت که اروگوئه «نقش مهمی در احترام به قوانین بینالمللی و تلاش برای ارائه پیشنهاد و حمایت از جستجوی توافقها ایفا کرده است.» او خاطرنشان کرد که قطع روابط مسئلهای مربوط به قوه مجریه است؛ با این حال، گفت که معتقد نیست «این اتفاق به این شکل رخ خواهد داد.» وی افزود: «فکر نمیکنم درست باشد که وضعیت ناگوار و وحشتناک مردم فلسطین را به آزادی گروگانها ربط دهیم» او همچنین معتقد است که وضعیت غزه نسلکشی محسوب میشود. او در پایان گفت: «من اینجا راهپیمایی میکنم و صلح و بهترین شرایط انسانی را آرزو میکنم.»
شعارهای سر داده شده در یک راهپیمایی، احساسات گسترده این افراد را که شاید بدون شناخت یکدیگر، برای یک هدف مشترک گرد هم آمدهاند، بیان میکند. برخی از شعارهای که مردم سر می دادند : «این یک بیمارستان بود، نه یک پایگاه نظامی»، «دولت صهیونیستی، شما تروریست هستید»، «غزه صبر کنید، جهان به پا میخیزد»، «تحریم ها علیه اسرائیل کجا هستند؟ آنها دیده نمیشوند»بیش از ۱۰۰ یهودی اروگوئهای که به اقدامات اسرائیل در غزه اعتراض داشتند و خواستار قطع روابط با دولت اسرائیل بودند.
یک یهودی شرکت کننده در تظاهرات، با تأکید بر اینکه «صهیونیسم یک ایدئولوژی نژادپرستانه و برتریطلبانه است که مرتکب نسلکشی میشود»، گفت: «اسرائیل نماینده یهودیان پراکنده در جهان نیست.» وی افزود: «صهیونیسم را نمیتوان با یهودیت و یهودیان اشتباه گرفت. ما معتقد نیستیم که قوم برگزیده هستیم؛ ما قومی برتر از هیچ قوم دیگری نیستیم.»کریستین میرزا، نماینده سابق پارلمان ، اعلامیه هماهنگی برای فلسطین را قرائت کرد که در آن آمده بود اهداف اسرائیل «آنطور که میگویند، از بین بردن یک سازمان نیست، بلکه محو یک ملت، محو وجود و خاطره آنهاست.» «کسانی که بر اسرائیل حکومت میکنند، که نماینده بدترین جناح راست افراطی جهان هستند، باید به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شوند.
اسرائیل دروغ میگوید؛ این جنگی علیه مقاومت نیست، بلکه جنگی نژادپرستانه و استعماری علیه کل یک ملت است.» این اعلامیه بار دیگر از دولت خواست که نسلکشی را به رسمیت بشناسد و محکوم کند، «تحقیقات و محاکمه در مورد جنایات ارتکابی» را ترویج و خواستار شود و روابط خود را با اسرائیل «تا زمانی که به قوانین بینالمللی احترام نمیگذارد» قطع کند. «دیگر گوشت برای دامن زدن به نسلکشی به اسرائیل نفروشید! بیایید سلاحهایی را که روی کودکان فلسطینی آزمایش میشوند، نخریم. سکوت همدستی است، بیعملی همدستی است، زمان اقدام همین الان است. صلح فقط نبود بمب نیست، بلکه «آزادی همراه با عدالت است.
