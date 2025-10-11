  1. استانها
پایان اختلافات ۹۸ میلیاردی با میانجی‌گری دستگاه قضایی در استان سمنان

سمنان- رئیس‌کل دادگستری استان سمنان گفت: اختلافات در هفت پرونده کلان با ارزش مجموعاً بیش از ۹۸ میلیارد تومان با میانجی‌گری دستگاه قضایی استان ختم به سازش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در محل دادگستری سمنان از تحقق صلح و سازش در هفت فقره پرونده مهم با مجموع ارزش بیش از ۹۸ میلیارد تومان در مراجع قضایی استان طی هفته گذشته خبر داد و گفت: فرهنگ اصلاح ذات‌البین به یک رویه مستمر و پایدار در دستگاه قضایی استان تبدیل شده است.

وی اظهار کرد: در هفته گذشته با تلاش همکاران قضایی و اداری، اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف و سایر متنفذان، هفت فقره پرونده مهم با ارزش مالی بالغ بر ۹۸ میلیارد تومان در مراجع قضایی استان سمنان منتهی به صلح و سازش شد.

اکبری افزود: این پرونده‌ها که در شعب ششم و نهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان و نیز شعب دوم و پنجم شوراهای حل اختلاف شهرستان گرمسار در حال رسیدگی بود، از حیث ارزش مالی، نوع دعاوی مطروحه و تعدد اصحاب پرونده در زمره پرونده‌های مهم‌ محسوب می‌شدند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: با تلاش مؤثر همکاران قضایی واداری، دبیران شوراهای حل اختلاف و همکاری معتمدان محلی و طرفین دعوی، سازش در این پرونده‌ها حاصل شد و در نتیجه ادامه روند رسیدگی متوقف و پرونده‌ها با رضایت طرفین به صلح وسازش انجامید.

اکبری با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی استان در ترویج فرهنگ صلح و گذشت اظهار داشت: درراستای اجرای سیاست‌های سند تحول و تعالی قضایی و برنامه جامع عملیاتی سال جاری، فرهنگ اصلاح ذات‌البین امروز به یک رویه نهادینه و پایدار در تمامی مراجع قضایی استان تبدیل شده است و همکاران ما در مراجع قضایی، شوراهای حل اختلاف و سایر مجموعه‌ها با روحیه جهادی و نگاه مردمی در مسیر تحقق صلح و سازش گام برمی‌دارند.

وی افزود: تحقق سازش در پرونده‌ها نه‌تنها به رضایت طرفین دعوی منجر می‌شود، بلکه موجب کاهش اطاله دادرسی، افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی نیز هست.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر لزوم تبیین تجارب موفق در حوزه صلح و سازش خاطرنشان کرد: تجارب ارزشمند همکاران در پرونده‌های اخیر نشان داد که گفت‌وگو، وساطت و جلب اعتماد میان طرفین، کلید اصلی حل بسیاری از اختلافات است.

اکبری از اقشار مختلف مردم، معتمدان، متنفذان، میانجی‌گران، صلح‌یاران و نخبگان اجتماعی خواست در مسیر تقویت فرهنگ صلح، مدارا و گذشت با دستگاه قضایی استان همکاری بیشتر کنند و اظهار داشت: پیشگیری از تعمیق اختلافات، نیازمند مشارکت مردمی و تکیه بر روحیه بخشش و گفت‌وگو است؛ صلح و سازش تضمین‌کننده آرامش اجتماعی و عدالت پایدار در جامعه خواهد بود.

