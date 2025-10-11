به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدصادق اکبری صبح شنبه در گفتوگو با خبرنگاران در محل دادگستری سمنان از تحقق صلح و سازش در هفت فقره پرونده مهم با مجموع ارزش بیش از ۹۸ میلیارد تومان در مراجع قضایی استان طی هفته گذشته خبر داد و گفت: فرهنگ اصلاح ذاتالبین به یک رویه مستمر و پایدار در دستگاه قضایی استان تبدیل شده است.
وی اظهار کرد: در هفته گذشته با تلاش همکاران قضایی و اداری، اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف و سایر متنفذان، هفت فقره پرونده مهم با ارزش مالی بالغ بر ۹۸ میلیارد تومان در مراجع قضایی استان سمنان منتهی به صلح و سازش شد.
اکبری افزود: این پروندهها که در شعب ششم و نهم دادگاههای تجدیدنظر استان و نیز شعب دوم و پنجم شوراهای حل اختلاف شهرستان گرمسار در حال رسیدگی بود، از حیث ارزش مالی، نوع دعاوی مطروحه و تعدد اصحاب پرونده در زمره پروندههای مهم محسوب میشدند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: با تلاش مؤثر همکاران قضایی واداری، دبیران شوراهای حل اختلاف و همکاری معتمدان محلی و طرفین دعوی، سازش در این پروندهها حاصل شد و در نتیجه ادامه روند رسیدگی متوقف و پروندهها با رضایت طرفین به صلح وسازش انجامید.
اکبری با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی استان در ترویج فرهنگ صلح و گذشت اظهار داشت: درراستای اجرای سیاستهای سند تحول و تعالی قضایی و برنامه جامع عملیاتی سال جاری، فرهنگ اصلاح ذاتالبین امروز به یک رویه نهادینه و پایدار در تمامی مراجع قضایی استان تبدیل شده است و همکاران ما در مراجع قضایی، شوراهای حل اختلاف و سایر مجموعهها با روحیه جهادی و نگاه مردمی در مسیر تحقق صلح و سازش گام برمیدارند.
وی افزود: تحقق سازش در پروندهها نهتنها به رضایت طرفین دعوی منجر میشود، بلکه موجب کاهش اطاله دادرسی، افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی نیز هست.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با تأکید بر لزوم تبیین تجارب موفق در حوزه صلح و سازش خاطرنشان کرد: تجارب ارزشمند همکاران در پروندههای اخیر نشان داد که گفتوگو، وساطت و جلب اعتماد میان طرفین، کلید اصلی حل بسیاری از اختلافات است.
اکبری از اقشار مختلف مردم، معتمدان، متنفذان، میانجیگران، صلحیاران و نخبگان اجتماعی خواست در مسیر تقویت فرهنگ صلح، مدارا و گذشت با دستگاه قضایی استان همکاری بیشتر کنند و اظهار داشت: پیشگیری از تعمیق اختلافات، نیازمند مشارکت مردمی و تکیه بر روحیه بخشش و گفتوگو است؛ صلح و سازش تضمینکننده آرامش اجتماعی و عدالت پایدار در جامعه خواهد بود.
نظر شما