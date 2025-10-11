کوتاهی و اهمال در حمایت از تولید و سرمایه گذاری پذیرفته نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی نژاد، در جمع فعالان اقتصادی گلستان در گرگان گفت: اولویت دستگاه قضایی رفع موانع تولید و مشکلات اقتصادی با محوریت اقتصاد مقاومتی است و در برخورد قضایی با مدیران دستگاه های اجرایی که سبب رکود کارخانه ها یا بی نظمی در بازار شوند، تعللی در کار نخواهد بود.

رزاقی نژاد افزود: همانطور که بارهای رئیس کل دادگستری استان تاکید کرده اند دستگاه قضایی، حامی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی است که در عرصه تولید و اشتغال ، فعالند .

دادستان مرکز استان با بیان این که برای حل مشکلات واحدهای تولیدی منتظر تشکیل پرونده نمی مانیم، افزود: در ستاد اقتصاد مقاومتی مشکلات فعالان تولیدی و سرمایه گذاران بررسی و با مدیریت قضایی حل می شود.

رزاقی نژاد با تاکید بر این که مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی لازم الاجراست، گفت: مصوبات اقتصاد مقاومتی با قاطعیت اجرا و با مدیران متخلف که در اجرای این مصوبات کوتاهی کنند، برخورد می‌شود.