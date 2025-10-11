  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۲

کوتاهی و اهمال در حمایت از تولید و سرمایه گذاری پذیرفته نیست

گرگان-دادستان مرکز استان تاکید کرد: با ترک فعل مدیرانی که سبب رکود کارخانه‌ها یا بی‌نظمی در بازار شوند، برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی نژاد، در جمع فعالان اقتصادی گلستان در گرگان گفت: اولویت دستگاه قضایی رفع موانع تولید و مشکلات اقتصادی با محوریت اقتصاد مقاومتی است و در برخورد قضایی با مدیران دستگاه های اجرایی که سبب رکود کارخانه ها یا بی نظمی در بازار شوند، تعللی در کار نخواهد بود.

رزاقی نژاد افزود: همانطور که بارهای رئیس کل دادگستری استان تاکید کرده اند دستگاه قضایی، حامی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی است که در عرصه تولید و اشتغال ، فعالند .

دادستان مرکز استان با بیان این که برای حل مشکلات واحدهای تولیدی منتظر تشکیل پرونده نمی مانیم، افزود: در ستاد اقتصاد مقاومتی مشکلات فعالان تولیدی و سرمایه گذاران بررسی و با مدیریت قضایی حل می شود.

رزاقی نژاد با تاکید بر این که مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی لازم الاجراست، گفت: مصوبات اقتصاد مقاومتی با قاطعیت اجرا و با مدیران متخلف که در اجرای این مصوبات کوتاهی کنند، برخورد می‌شود.

