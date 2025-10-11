  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۵

طرح جمع‌آوری خودروهای رها شده در تهران از امروز آغاز شد

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد که از امروز شنبه، طرح جمع‌آوری خودروهای رها شده در معابر شهری تهران آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان مومنی، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، در یک برنامه تلویزیونی اضهار کرد: همان‌طور که در هفته گذشته اطلاع‌رسانی شده بود، از امروز شنبه طرح جمع‌آوری خودروهای رها شده در سطح شهر آغاز می‌شود. خودروهایی که مدت‌ها در کنار معابر و خیابان‌ها رها شده‌اند و باعث سد معبر و نازیبایی چهره شهر شده‌اند، توسط جرثقیل‌ها جمع‌آوری خواهند شد.

وی افزود: مالکین این خودروها فرصت دارند هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف و جابجایی خودروهای خود اقدام کنند، در غیر این صورت خودروها به پارکینگ منتقل می‌شوند و برای آزادسازی آنها، هزینه‌های حمل، نگهداری و جریمه‌ها باید پرداخت شود.

سرهنگ مومنی تصریح کرد: در نیمه دوم سال، برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های دودزا و فاقد معاینه فنی در اولویت اقدامات پلیس است و این روند تشدید خواهد شد. خودروهایی که معاینه فنی معتبر ندارند، توسط تیم مشترک پلیس و مراکز معاینه فنی شناسایی و اعمال قانون خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین دوربین‌های شهری مجهز به کدهای اعمال قانون برای خودروهای فاقد معاینه فنی شده‌اند تا تخلفات این خودروها به طور دقیق ثبت و پیگیری شود.

سرهنگ مومنی گفت: در مورد خودروهای سنگین، به ویژه کامیون‌هایی که معاینه فنی خود را خارج از شهر تهران انجام می‌دهند، تیم‌های مشترک در ورودی‌های شهر کنترل و معاینه فنی این خودروها را بررسی می‌کنند.

وی افزود: سال گذشته حدود ۶۰ هزار خودروی رسوبی در پارکینگ‌ها تعیین تکلیف و به چرخه اسقاط منتقل شدند و امسال نیز حدود ۱۳ هزار خودروی رسوبی شناسایی شده‌اند که در اولویت اقدامات قرار دارند.

سرهنگ مومنی اظهار داشت: در بحث آلودگی هوا، سهم منابع متحرک به این صورت است: سواری‌ها ۳۳ درصد، کامیون‌ها ۲۰ درصد، اتوبوس‌ها ۱۹ درصد، موتورسیکلت‌ها ۱۴ درصد، تاکسی‌ها ۵ درصد، مینی‌بوس‌ها ۵ درصد و وانت‌ها ۴ درصد.

وی تصریح کرد: نظارت بر حمل و نقل عمومی بر عهده سازمان تاکسیرانی و شهرداری است و اقدامات موثری از جمله برقی کردن اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها انجام شده که امیدواریم تاثیرات مثبت آن امسال در کاهش آلودگی هوا دیده شود.

