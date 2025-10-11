به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان مومنی، معاون عملیات پلیس راهور تهران به اقدامات پلیس در زمینه اعمال قانون خودروهای دودزا اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۸ هزار خودروی دودزا اعمال قانون شده‌اند و روزانه حدود ۱۰۰ وسیله نقلیه توسط پلیس توقیف می‌شود. همچنین ۴۵۶ هزار خودرو فاقد معاینه فنی توسط دوربین‌های بزرگراهی شناسایی و جریمه شده‌اند.

سرهنگ مؤمنی افزود: حدود ۸۲ هزار وسیله نقلیه دارای نقص فنی شامل ایراد در لاستیک‌ها، سیستم روشنایی، برف‌پاک‌کن‌ها و ترمز توسط پلیس متوقف و اعمال قانون شده‌اند. این اقدامات در راستای کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی ترافیک صورت گرفته است.

وی همچنین اعلام کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، معاینه فنی ۱۹۰۰ خودرو با وجود داشتن برگه معتبر، به دلیل بروز نقص فنی در طول زمان، توسط پلیس ابطال شده است. این خودروها باید مجدداً به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند و در صورت عدم اقدام، روزانه توسط دوربین‌ها جریمه خواهند شد.

