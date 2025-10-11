به گزارش خبرگزاری مهر،حمید جوانی شهردار منطقه سه تهران، درخصوص بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه با بیان اینکه ۶۰۰ واحد در منطقه آسیب دیدند، اظهار کرد: از این تعداد ۱۶ واحد آسیب‌های جدی‌تری دیده بودند.

وی افزود: تمام واحدهایی که آسیب جزئی دیده بودند، به طور کامل رفع نقص شدند که شامل نصب شیشه، فریم، تعمیر سقف، نما و درب‌های ورودی است. بخشی از این اقدامات توسط شهرداری و بخشی دیگر توسط شهروندان اما با هزینه شهرداری صورت گرفت.

شهردار منطقه ۳ تهران با بیان اینکه از ۱۶ واحد با آسیب جدی، ۳ واحد به صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفته بودند، یادآور شد: این واحدها در خیابان یزدان‌پناه کاملاً تخریب شده بودند که برای آنها پروانه صادر و مشوق‌ها توسط شهرداری برای آنها در نظر گرفته شد. مالکین تصمیم دارند بر مبنای پروانه صادر شده، خودشان نسبت به نوسازی اقدام کنند.

وی اضافه کرد: بیش از ۹۰ درصد آسیب‌های ۱۳ واحد دیگر که دو پلاک اطراف واحدهای مورد اصابت هستند، نیز رفع شده و در حال نازک‌کاری و تجهیز هستیم، به طوری که به نظر می‌رسد تا یک هفته دیگر به طور کامل انجام شود.

جوانی با بیان اینکه تمام فرم‌های وسایل آسیب دیده منزل تکمیل شده است، خاطرنشان کرد: این فرم‌ها به اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران ارسال شد و شهروندان برای تعیین تکلیف آن مراجعه کردند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: برای جبرات خسارات خودرو، به دلیل اینکه شهرداری مسئولیت مستقیم در این زمینه ندارد و قرار بود از طریق دولت پیگیری شود، فرم‌های ارزیابی و مدارک تکمیل و ارسال شده اما تا امروز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است؛ هرچند به زودی جبران خسارات خودروها نیز توسط دولت انجام خواهد شد.