به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد موسوی، شهردار منطقه ۴ تهران، با ارائه گزارشی از روند بازسازی پس از جنگ ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونیستی، تأکید کرد: تمام توان و ظرفیت شهرداری منطقه ۴ برای جبران خسارات شهروندان به کار گرفته شده و حتی جزئی‌ترین موارد خسارت، ثبت و در حال رسیدگی مستند است.

شهردار منطقه ۴ در تشریح اقدامات انجام‌شده تا تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ گفت: در حوزه تعمیرات جزئی، ۲۶۰۸ واحد مسکونی خسارت‌دیده شناسایی شد که تعمیر و تعیین تکلیف همه آن‌ها به پایان رسیده است. در بخش تعمیرات متوسط یا پایدارسازی، از مجموع ۲۶۳ واحد شناسایی‌شده، عملیات پایدارسازی ۱۶۶ واحد انجام و ادامه کار برای مابقی در حال پیگیری است.

وی با اشاره به تخریب و نوسازی افزود: در این بخش، ۳۷ ساختمان و ۱۴۴ واحد نیازمند بازسازی کامل بودند که عملیات ۲۲ ساختمان آغاز شده است.

موسوی گفت: هم‌زمان، برای حفظ امنیت و استمرار زندگی آسیب‌دیدگان، اسکان موقت و حمایت معیشتی نیز در دستور کار بوده است؛ در همین راستا پرداخت ودیعه مسکن برای ۸۵ واحد و ۲۷۰ نفر با مجموع ارزش ۱ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال انجام شد و مبلغ ۲۹۸ میلیارد و ۹۳۲ میلیون ریال نیز به‌عنوان اجاره‌بهای سالانه در قالب قراردادهای رسمی شهرداری پرداخت گردیده است.

موسوی درباره خسارت به وسایل نقلیه بیان کرد: ۲۰۷ خودروی سواری، ۱۰ موتورسیکلت و ۲ دوچرخه در جریان حملات آسیب دیده‌اند که تمامی پرونده‌ها ثبت و در حال رسیدگی است.

وی همچنین گفت: برای اثاثیه منازل، ۱۵۵ پرونده تکمیل و به اداره کل پشتیبانی ارسال شده که تا امروز کمک‌هزینه ۷۲ خانواده پرداخت شده است.

شهردار منطقه ۴ در پایان تصریح کرد: این آمارها تنها اعداد نیستند، بلکه نشان‌دهنده تعهد ما به وعده‌ای است که به مردم دادیم: هیچ خانواده‌ای بدون سرپناه و حمایت باقی نخواهد ماند. از ترمیم یک دیوار تا بازسازی کامل یک محله، شهرداری منطقه ۴ با تمام قوا پای کار ایستاده تا آرامش و امنیت به به زندگی مردم بازگردد