دریافت 7 MB کد خبر 6618222 https://mehrnews.com/x39gsM ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۰ کد خبر 6618222 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۰ روایت سردار رادان از لحظات نخست حمله رژیم صهیونیستی روایت سردار رادان فرمانده کل فراجا از لحظات نخست حمله رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه در این فیلم ببینید. کپی شد برچسبها سردار رادان نیروی انتظامی حمله رژیم صهیونیستی به ایران
