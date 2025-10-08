تجلیل دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر از خانواده شهدای فراجا

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین ذوالفقاری، نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر همزمان با پنجمین روز از هفته فراجا، با حضور در منزل خانواده سرداران شهید لطفی، حاجی‌خداکرم و ابوالفتحی، از خانواده این شهدای گران‌قدر فراجا تجلیل به عمل آورد.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در این دیدارها با بیان اینکه امنیت و آرامش امروز ما مدیون جان‌فشانی‌های این شهیدان است، تأکید کرد که خانواده‌های آن‌ها نیز در این مسیر نقش بسزایی ایفا کرده‌اند.

وی با ابراز همدردی و قدردانی از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا، گفت: شما نه تنها عزیزان خود را فدای میهن کرده‌اید، بلکه با صبر و استقامت خود، چراغ راهی برای ما هستید.

ذوالفقاری در این دیدار ضمن بیان خاطراتی از رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهدای فراجا یادآور شد که این شهیدان با جان‌فشانی خود، امنیت و آرامش را برای جامعه به ارمغان آورده‌اند و گفت: ما موظفیم که یاد این بزرگواران را زنده نگه داریم و در راستای تحقق آرمان‌های آن‌ها تلاش کنیم.

گفتنی است سرتیپ علیرضا لطفی، جانشین سازمان اطلاعات فراجا بود که در حمله دَدمنشانه ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان این سازمان در دفاع‌مقدس ۱۲ روزه، به شهادت رسید.

سرتیپ شهید سید جواد حاجی‌خداکرم نیز از شهدای فراجا بود که در سال ۱۳۷۴ فرمانده منطقه انتظامی شهرستان قم شد. در همان سال به جانشینی ناحیه انتظامی سیستان و بلوچستان نیز درآمد و یک سال بعد، به عنوان فرمانده ناحیه انتظامی استان سیستان و بلوچستان انتخاب شد تا با ایادی کفر و سوداگران مرگ مبارزه کند که نهایتاً ۲۵ آبان سال ۱۳۷۶ در منطقه عملیاتی شیلر، از توابع شهرستان زابل، در رویارویی با اشرار و قاچاقچیان موادمخدر به شهادت رسید.

سرتیپ شهید یوسف رضا ابوالفتحی نیز از دیگر شهدای فراجا است که حتی در عزیزترین روز زندگی‌اش، دست از مجاهدت برنداشت و در شب ازدواج فرزندش با شنیدن خبر گروگان‌گیری بعضی از کارکنان فراجا توسط اشرار، همان شب راهی منطقه لارستان شد و در یازدهمین روز اسفند سال ۱۳۷۸ بر اثر نقص فنی هلی‌کوپتر و سقوط در دریاچه مهارلو به جمع شهدای مظلوم فراجا پیوست.