تأکید رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح بر نقش حیاتی فراجا در تأمین امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در دیدار با سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور ضمن تبریک هفته گرامیداشت انتظامی، گفت: رضایت رهبر فرزانه انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا از کارکنان انتظامی در راستای خدمت به مردم، بزرگترین افتخاری است که نصیب فراجا شده است.



وی جنگ تحمیلی ۱۲ روز رژیم صهیونیستی علیه کشورمان را یادآور شد و گفت: دشمن علاوه بر اینکه به هدف خود نرسید، بلکه موجب وحدت و انسجام بیش از پیش مردم شد.



حجت الاسلام احمدرضا پورخاقان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان خدوم فراجا، تصریح کرد: فرماندهی انتظامی به دلیل نقش و تأثیر بسزایی که در تأمین امنیت کشور دارد از اهداف رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه بود.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در ادامه گفت: ما در سازمان قضائی، تلاش می‌کنیم حافظ جایگاه و شأن کارکنان انتظامی کشور باشیم.

وی با تأکید بر اینکه مردم عملکرد و تلاش‌های کارکنان انتظامی را می‌بینند و قدردان فرزندان عزیز خود در فراجا هستند، افزود: خوشبختانه پلیس در تمامی حوادثی که در کشور اتفاق می‌افتد سربلند و موفق ظاهر شده است که قابل تقدیر می‌باشد.

حجت الاسلام احمدرضا پورخاقان با اشاره به موضوع زاهدان گفت: خوشبختانه انتظامی کشورمان در این موضوع کار بسیار برجسته و بی نظیری انجام داد که رضایت آسیب دیدگان را به دنبال داشته است.