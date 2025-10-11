به گزارش خبرنگار مهر، «عکسهایی در پس» عنوان نمایشگاهی متشکل از آثار مهرداد افسری است که جمعه ۱۸ مهر در گالری باوان به نشانی خیابان مطهری، خیابان لارستان، خیابان عبده، پلاک ۷ افتتاح شد.
در این نمایشگاه ۲۷ اثر از هنرمند به نمایش درآمده که عکسهای این مجموعه هر کدام در یک روز مشخص عکاسی شده است. این نمایشگاه پس از پایان نمایشگاه از آثار احمدرضا احمدی با عنوان «از خوابهای من گل بنفشه روییده» برپا شده است.
در متن بیانیه این نمایشگاه به قلم مهرداد افسری آمده است:
«عکسهای در پس بازنمایی است درباره من و ذهن من و در ادامه آخرین مجموعهام عکسهای در پیش. مجموعه عکسهای در پیش بازنمایی امتداد پیش روی دوربین و امتداد چشمانم به جهان بود که مسدود بود و تهی، عکسهای دریس امتداد به پس دوربین و بازنماییای از ذهن من است، آن سوی آپاراتوس. تصاویر این مجموعه که هر کدام در یک روز مشخص عکاسی شده است بازنمایی سیال ۲۷ روز از ذهن من است؛ به بیانی دیگر هر تصویر اثری است از تجربهها، افکار و عواطفی است که در ذهنم جاری و زیستهاند. گاه پراکنده گاه در هم تنیده و گاه آشفته و نیز درباره همه رخدادهایی است که در این چند سال در ذهن من زیسته و جاری بودهاند. تصاویر با دوربین پولاروید ناکامل عکاسی شده و در یک پروسه بداهه و اتفاق محور در حین فرایند پردازش، مخدوش و تخریب شده است به مانند ذهن روزهای کنگ مخدوش، آشفته و مبهم من.»
مهرداد افسری هنرمند عکاس، ویدئو آرتیست و مستندساز ایرانی، متولد ١٣۵۶ در خوی است. وی دارای مدرک کارشناسی عکاسی از دانشگاه آزاد و کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر است.
