منابع آزمون ارزیابی علمی دانشجویان علوم پزشکی خارج از کشور تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منابع آزمون ارزیابی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل (مربوط به امتحان ۷۲ واحدی) مربوط به گروه ورودی های پس از ژانویه ٢٠١٩ از مردادماه ۱۴۰۵ تغییر کرده است.

این تغییر منابع در مرکز سنجش آموزش پزشکی در این لینک درج شده است.

پیش از این مرکز سنجش آموزش پزشکی شرایط شرکت کنندگان در آزمون ارزیابی علمی دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل (ورودی های پس از اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد) که حائز نمره حد نصاب (حداقل ۶۰ درصد نمره کل، معادل ١٢٠ و بالاتر) شده اند را اعلام کرده بود:

- ۲ درصد (برتر) شرکت کنندگان (ورودی های اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد) در آزمون در صورت کسب نمره حد نصاب (حداقل ۶۰ درصد نمره کل، معادل ١٢٠ و بالاتر)، امکان انتقال به دانشگاه های داخل کشور جهت تحصیل در مقطع دکتری عمومی رشته های پزشکی، دندانپزشکی یا داروسازی را دارند.

- سایر حائزان حد نصاب (ورودی های اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد) می توانند برای تحصیل در مقطع کارشناسی رشته Life Science به دانشگاه های داخل کشور منتقل شده یا در دوره های بعدی این آزمون شرکت کنند.

- قبول شدگان (ورودی های اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد) جهت ادامه مراحل فرایند انتقال و اخذ معرفی نامه، به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت مراجعه کنند.