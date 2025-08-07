آزمون های علوم پزشکی ویژه ارزیابی علمی دانش آموختگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور، آزمون‌های ارزشیابی و ارتقای دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور، آزمون‌های ارزشیابی علمی کارشناسی فیزیوتراپی و ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل به همراه آزمون های ارزیابی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل دو گروه قبل و بعد از ژانویه ٢٠١٩ صبح امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد به صورت کشوری در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار شد.

بیست و سومین دوره آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور

بیست و سومین دوره آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی طبق قوانین و مقررات (به ویژه مفاد دستورالعمل اجرایی آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی) و مطابق مندرجات این اطلاعیه برگزار شد.

ثبت نام در این آزمون در روزهای ۲۱ تا ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴ انجام شد و در فرصت مجدد ۵ تا ۷ مردادماه داوطلبان فرصت داشتند در این آزمون ثبت نام کنند. داوطلبان این آزمون موظف بودند پیش از ثبت نام اینترنتی، در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت تشکیل پرونده داده یا آن را تکمیل کنند. فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی واجد شرایط شرکت در آزمون اعلام شوند، مجاز به شرکت در آزمون ملی هستند.

پس از آزمون، قبول شدگان در مرحله نظری آزمون، جهت شرکت در مرحله عملی آزمون معرفی خواهند شد.

آزمون های ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور

آزمون های ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور نیز امروز ۱۶ مردادماه برگزار شده است. ثبت نام در این آزمون ها نیز از ۲۱ تیرماه آغاز شد و در مهلت مجدد ۵ تا ۷ مردادماه داوطلبان پس از تشکیل پرونده مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت فرصت داشتند با تکمیل مدارک در آزمون ارزشیابی/ ارتقا شرکت کنند.

آزمون های ارزشیابی علمی کارشناسی فیزیوتراپی در دو گروه

آزمون دیگری که امروز ۱۶ مردادماه برگزار شده است دو آزمون مربوط به ارزشیابی علمی کارشناسی فیزیوتراپی است.

آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور و آزمون ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال در مقطع کارشناسی رشته فیزیوتراپی نیز امروز ۱۶ مرداد برگزار شد. ثبت نام در این آزمون از ۲۱ تیرماه آغاز شد و تا ۲۵ تیر ادامه داشت و پس از یک بار تمدید داوطلبان در آن ثبت نام کردند.

آزمون ارزشیابی دانش آموختگان مقطع کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور بر اساس مصوبه جلسه ۲۶۶ شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی وزارت بهداشت، دوبار در سال یک بار در مرداد و یک بار در دی ماه بدون محدودیت دفعات شرکت، برگزار می شود. این دوره نخستین دوره این آزمون است.

این آزمون کتبی دارای ٧٠ سؤال تستی چهارجوابی و بدون نمره منفی و ٢٠٠ نمره است. مرحله پس از آزمون به این صورت است که حائزان حداقل ۵۰ درصد نمره آزمون کتبی، جهت شرکت در مرحله عملی آزمون به مرکز خدمات آموزشی معرفی خواهند شد. این افراد بر اساس نمره کسب شده در آزمون عملی، برای ارزشیابی مدرک تحصیلی خود باید حداقل ۴ تا حداکثر ۲۴ واحد تکمیلی را بگذرانند. سایر شرکت کنندگان، مردود محسوب شده و می توانند در دوره های بعدی آزمون شرکت کنند.

آزمون دیگری در رشته فیزیوتراپی با عنوان «آزمون ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی رشته فیزیوتراپی در خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل (ویژه ورودی های اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد)» برگزار شد.

دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی رشته فیزیوتراپی خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل که از اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد شروع به تحصیل کرده اند و براساس مفاد آیین نامه انتقال و مصوبه نود و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، مشمول مقررات انتقال به داخل شده اند، در این آزمون شرکت کرده و در صورت احراز شرایط مندرج در آیین نامه، به شورای انتقال معرفی خواهند شد.

این آزمون فقط جهت ارزیابی علمی متقاضیان انتقال به داخل، به عنوان یکی از مراحل فرآیند بررسی مدارک است و آزمون ورودی به دانشگاه های داخل نیست. بنابراین، قبولی در این آزمون به منزله موافقت با انتقال نبوده و صرفا پرونده دانشجو را در شورای انتقال قابل طرح می سازد و حقی برای فرد ایجاد نمی کند.

آزمون های ویژه ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل

آزمون دیگری که امروز برای دو گروه از دانشجویان علوم پزشکی برگزار شد، آزمون ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل ویژه ورودی های قبل از ۲۰۱۹ و بعد از ۲۰۱۹ است.

آزمون ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل (ویژه ورودی های اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد) ویژه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور است که متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل هستند و از اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد در دانشگاه های خارج از کشور شروع به تحصیل کرده اند و بر اساس مفاد آیین نامه انتقال می توانند پس از شرکت در آزمون، در صورت احراز شرایط مندرج در آیین نامه، به شورای انتقال معرفی شوند.

این آزمون فقط جهت ارزیابی علمی متقاضیان انتقال به داخل، به عنوان یکی از مراحل فرآیند بررسی مدارک است و آزمون ورودی به دانشگاه های داخل نیست. بنابراین، قبولی در این آزمون به منزله موافقت با انتقال نبوده و صرفا پرونده دانشجو را در شورای انتقال قابل طرح می سازد و حقی برای فرد ایجاد نمی کند.

همچنین همزمان آزمون دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل که ورودی های قبل از ٢٠١٩ هستند نیز امروز ۱۶ مرداد در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد.