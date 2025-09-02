نتایج آزمون ارزیابی علمی دانشجویان علوم پزشکی خارج از کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های ارزیابی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل دو گروه قبل و بعد از ژانویه ٢٠١٩ صبح پنجشنبه ۱۶ مرداد به صورت کشوری در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار شد.

نتایج آزمون ارزیابی علمی دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل (ورودی های پیش از ٢٠١٩ و اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد) امروز ۱۱ شهریورماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی شرایط شرکت کنندگان در آزمون ارزیابی علمی دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل (ورودی های پیش از ٢٠١٩ و اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد) که حائز نمره حد نصاب (حداقل ۶۰ درصد نمره کل، معادل ١٢٠ و بالاتر) شده اند را اعلام کرده است:

- ۲ درصد (برتر) شرکت کنندگان (ورودی های اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد) در آزمون در صورت کسب نمره حد نصاب (حداقل ۶۰ درصد نمره کل، معادل ١٢٠ و بالاتر)، امکان انتقال به دانشگاه های داخل کشور جهت تحصیل در مقطع دکتری عمومی رشته های پزشکی، دندانپزشکی یا داروسازی را دارند.

- سایر حائزان حد نصاب (ورودی های اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد) می توانند برای تحصیل در مقطع کارشناسی رشته Life Science به دانشگاه های داخل کشور منتقل شده یا در دوره های بعدی این آزمون شرکت کنند.

- قبول شدگان (ورودی های اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد) جهت ادامه مراحل فرایند انتقال و اخذ معرفی نامه، به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت مراجعه کنند.

- قبول شدگان (ورودی های پیش از سال ٢٠١٩) جهت طرح پرونده در شورای انتقال، به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت معرفی می شوند.