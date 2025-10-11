دیدار معاونین مرکز فضای مجازی و قوه قضائیه درباره طراحی نظام قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، محمد صادق فراهانی معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی و حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی معاون حقوقی قوه قضائیه در نشستی تخصصی درباره آخرین وضعیت "طراحی نظام قضائی فضای مجازی" دیدار کردند.

طراحی نظام قضائی فضای مجازی، اقدام چهارم سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی است که در اولویت قوه قضائیه قرار گرفته و در این جلسه، نحوه تحقق و استقرار این نظام و تکلیف قانونی آن، مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، فراهانی با اشاره به سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی برای افق ۱۴۱۰، هدف از این جلسه را هم‌اندیشی برای «احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع در فضای مجازی» عنوان کرد.

حجت‌الاسلام والمسلین هادی معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در این دیدار، ضمن تقدیر از اقدامات مرکز ملی فضای مجازی در زمینه حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال، مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد "کمیته تسهیل کسب و کارهای اقتصاد رقومی" را نشان‌دهنده درک دقیق از الزامات این عرصه و اقدامی اثرگذار در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ارزیابی کرد.

وی، تداوم و تقویت اینگونه تعاملات سازنده بین دو نهاد را ضروری دانست و بر عزم مشترک برای همکاری‌های گسترده‌تر در راستای اجرای هرچه بهتر سند راهبردی تاکید کرد.