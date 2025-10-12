به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در نشست بررسی اقدامات بین‌المللی در برابر تسلیحاتی سازی فضای مجازی، درخصوص اهمیت بررسی حقوقی و بین المللی سوء استفاده از فضای مجازی برای بهره برداری نظامی علیه کشورها گفت: آمریکا در سال ۲۰۲۳ فضای مجازی را به عنوان یکی از ۵ بستر فعالیت نظامی همچون زمین و هوا مطرح کرد و در دسته بندی جنگ سایبری، ۴ بخش در اسناد شامل حملات سایبری، بکارگیری فناوری‌های نوین با کاربرد نظامی، سلاح‌های سایبری و مهم‌ترین بخش انجام عملیات‌های روانی و تبلیغی با استفاده از فضای مجازی، اشاره شده است.

وی افزود: در حال حاضر هم دو سندی که در یونسکو در این باره وجود دارد، بر منع استفاد گسترده از هوش مصنوعی برای اقدام فراگیر در کشوری با هدف خاص تاکید دارد و بزرگترین نگرانی کشورها در شکل گیری سکوهای فراگیر هم همین است.

آقامیری تاکید کرد: همانطور که در مسئله تیک تاک مشخص شد، بلافاصله بعد از اینکه چهارچوب نهایی برای خرید توسط آمریکا تعیین شد، نوع عملیات روانی در این سکو با حذف و اضافه برخی پست‌ها به نفع رژیم صهیونیستی تغییر کرد و یا پس از دیدار مالک سکوی ایکس شاهد تغییر رویکرد در مواجهه با محتواها در این سکو بودیم.

به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی، مهندسی روانی با کمک هوش مصنوعی در سکوهای فراگیر از مسائل بسیار مهم امروز در فضای مجازی است چرا که در این شیوه جدید، نیازی به حمله و هزینه نبوده و خیلی نرم با گفتمان سازی و انگاره سازی، مفاهیم مورد نظر در جامعه هدف، تسری یافته و تهاجم روانی گسترده صورت می‌گیرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: این مسئله در نقشه دنیا بازیگران متعدد دارد که در حال همگرایی هستند تا تحت یک سیاست واحد عمل کنند و در صورت تحقق، این مهم تبدیل به سلاح قدرتمند جهانی خواهد شد که کشورها توان مقابله با آن را نخواهند داشت.

آقامیری با اشاره به اینکه با همگرایی سکوهای فراگیر به سمت جامعه جهانی، شاهد تفکر و نگاه یکسان و همسو با سیاست‌های کلان در این سکوها خواهیم بود، گفت: باورها، نگاه‌ها، ارزش‌ها و در کل، فرهنگ کشورها تحت تأثیر این همگرایی قرار خواهند گرفت بنابراین باید از منظر حقوقی و بین المللی به این موضوع پرداخته شود.

وی تاکید کرد: باید از حقوق مردم و حاکمیت ایران در مواجهه با این مسئله در مجامع بین المللی دفاع کنیم و با توجه به اینکه سایر کشورها هنوز در این حوزه اقدامی نکردند ما می‌توانیم در این حوزه الگو باشیم.

آقامیری در پایان گفت: امروزه فضای مجازی به عنوان سلاح جنگی و نه صرفاً یک بستر عمومی، استفاده می‌شود و عرصه مهم و حیاتی برای کشورهاست که برهمین اساس طبق احکام و ماموریت‌ها، مرکز ملی فضای مجازی موظف است در حوزه سیاست گذاری، شناسایی بازیگران اصلی و تقسیم کار ملی و نظارت بر اجرای صحیح این سیاست‌ها، اقدام کند که جلسات کارشناسی و هم اندیشی در این حوزه آغاز شده و به زودی شاهد تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های کلان این جلسات در عرصه بین المللی و حقوقی خواهیم بود.

اصل بر دفاع پیش دستانه است

همچنین در این مراسم، دکتر محمدصادق فراهانی معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی گفت: در حوزه تسلیحاتی کردن فضای مجازی، با چالش نهادی ساختاری مواجهیم و تشتت نهادهای مسئول در این موضوع وضعیت فعلی را رقم زده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه سند نظام دیپلماسی فضای مجازی در حال تدوین است و تدابیری برای تقسیم کار در این زمینه شده تا چالش‌ها به حداقل برسد، اظهار داشت: ما باید تلاش کنیم تا چالش‌ها به حداقل برسد و راهبرد واحد و تقسیم کار منسجمی داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: امروز با اسنادی که ناتو و برخی دیگر از کشورها در حال نگارش هستند، فضای مجازی در حال تبدیل به یک زمین مستقل عملیات نظامی است؛ در سال ۲۰۲۲ ناتو اعلام کرد که استفاده تسلیحاتی از فضای مجازی می‌تواند ابراز وسیله دفاع مشروع باشد و یک حمله سایبری زمینه مقابله نظامی را فراهم می‌کند و در آمریکا هم زمینه این مسئله پیش آمده است.

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی در پایان گفت: تکثر حملات نشان می‌دهد که قاعده عوض شده و اصل بر دفاع پیش دستانه و فعالانه است.