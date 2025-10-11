به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین بازگیر مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست در اجلاس مسئولیت اجتماعی در فرهنگ سازمانی که با رویکرد اعطای جایزه ملی تعهد به مسئولیت اجتماعی در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، با اشاره به چالش‌های جدی کشور در حوزه محیط زیست و انرژی، بر لزوم تغییر رویکرد مسئولیت اجتماعی (CSR) از یک اقدام داوطلبانه و خیریه به راهبردی بنیادین در مدیریت بنگاه‌ها و سازمان ها تاکید کرد.

بازگیر، ریشه بسیاری از مشکلات کشور و ناترازی در منابعی چون برق، گاز و آب را ناترازی و نابرابری ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیکی معرفی کرد و با اشاره به مصادیقی از مسائل محیط زیستی از جمله؛ آلودگی های آب و خاک و هوا، نابسامانی در مدیریت پسماندها، تخریب زیستگاه های طبیعی و تنوع زیستی ، گردشگری غیرمسئولانه و کشاورزی ناپایدار ، ظرفیت زیستی کشور کمتر از یک هکتار (حدود ۰.۸ هکتار) است، در حالی که ردپای اکولوژیکی (حجم سرزمینی که برای تامین آب، انرژی، مدیریت پسماند و ... نیاز است) بیش از سه برابر این میزان ، حدود ۲.۷ هکتار است.

وی در ادامه هشدار داد: این ناترازی به این معناست که ما بیش از سه برابر سرزمینی که در اختیار داریم، برای حل مشکلات این جمعیت، نیاز داریم.

بازگیر ضمن انتقاد از اقدامات نمادین و پراکنده در حوزه مسئولیت اجتماعی، خواستار حرکت به سوی یک نظام راهبردی پایدار شد

وی تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی به دنبال پایداری اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی و حفظ منافع نسل آینده است و سرمایه‌گذاری مسئولانه، ESG و برقراری توازن و تعادل میان سه‌گانه‌ی انسان، سیاره (محیط زیست) و سود (اقتصاد) رویکردهای جدید مسئولیت اجتماعی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. اگر بخواهیم تعریف ساده‌تری از مسئولیت اجتماعی بیان کنیم تعهد و رویکردی هست که در سه سطح فرد ، بنگاه و دولت (دستگاه) برای جبران آثار فعالیت ها بر گروداران(ذینفعان) ، جامعه و محیط زیست اتخاذ می‌شود یعنی ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیستی دارد.

بازگیر در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت عبور از پروژه های نمادین و کوتاه مدت و استقرار نظام راهبردی پایداری و ادغام ساختار مسئولیت اجتماعی در ساختار حاکمیتی و فرهنگ سازمانی و همکاری نهادهای مختلف برای استقرار این نظام یکپارچه تاکید کرد.

وی خواهان آن شد که در این نظام، هر بخش نقش مشخصی داشته باشد، بخش دولت حمایت و راهبری داشته باشد، بخش بنگاه‌ها مسئولانه عمل کنند و نهادهای مدنی نیز ناظر و مطالبه‌گر باشند.

بازگیر در پایان خبر داد که شیوه نامه مسئولیت اجتماعی در حوزه محیط زیست در حال تدوین است و از تمامی اندیشمندان و متخصصان برای همکاری در این زمینه دعوت به عمل آورد.