به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین بازگیر در مراسم تجلیل از جمعی از دانشآموزان و فرهنگیان فعال در حوزه محیطزیست با قدردانی از اقدامات آموزشوپرورش لرستان در ترویج رفتارهای زیستمحیطی، نسبت به روند روبهافزایش مصرف منابع هشدار داد.
وی گفت: ظرفیت زیستی کشور سه برابر بیش از حد مجاز در حال مصرف است و این یعنی ما سهم نسل آینده را امروز مصرف میکنیم و ادامه این روند ناترازیهای گستردهای در منابع طبیعی ایجاد خواهد کرد و چارهای جز تغییر در سبک زندگی و الگوی مصرف وجود ندارد.
مدیرکل مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به وضعیت نگرانکننده مصرف آب و تولید پسماند در کشور، افزود: میزان مصرف آب و تولید زباله در ایران بالاتر از میانگین جهانی است. هرگونه فعالیت توسعهای باید بر پایه برنامه و با مشارکت مردم انجام شود، درحالیکه هنوز سهم واقعی مردم در تصمیمسازیهای زیستمحیطی کمرنگ است.
بازگیر، لرستان را یکی از استانهای موفق در زمینه گسترش خانههای محیطزیست دانست و گفت: از مجموع هزار و ۳۶۹ خانه محیطزیست در کشور، ۵۹۲ خانه در استان لرستان قرار دارد؛ به عبارتی ۴۳ درصد از کل خانههای محیطزیست ایران در این استان فعال هستند، این دستاورد حاصل همکاری آموزشوپرورش، جهاد کشاورزی و دانشگاههاست و لازم است با حمایت بیشتر، فعالیت آنها تقویت شود.
