به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین بازگیر مدیرکل تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست در یادداشتی به مناسبت روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی نوشت: این روزها که واژه «ناترازی» در محافل و گفت‌وگوها بسیار شنیده می‌شود، برای فعالان و کارشناسان محیط‌زیست مفهومی تازه نیست. سال‌هاست که آنان با نگرانی از بزرگ و بزرگ‌تر شدن ردپای اکولوژیکی و کاهش ظرفیت‌های زیستی کشور سخن گفته‌اند و هشدار داده‌اند که عدم تعادل میان این دو، آینده حیات را در سرزمین ما به خطر می‌اندازد.

از سال‌ها پیش، دغدغه‌هایی همچون مصرف چندین برابری آب، گاز و برق نسبت به استانداردهای جهانی، پسماند سوزی و رهاسازی زباله در حاشیه جاده‌ها، تخلیه فاضلاب به رودخانه‌ها، ساخت‌وسازهای بی‌رویه در کوهستان‌ها، آتش‌سوزی مراتع، تخریب جنگل‌ها و نابودی زیستگاه‌ها و گونه‌ها، محور تلاش‌ها و هشدارهای این جامعه بوده است. متأسفانه تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که بدون توجه به الزامات محیط‌زیستی و اصول آمایش سرزمین اتخاذ شده‌اند، بستر حیات نسل کنونی و نسل‌های آینده را با تهدید مواجه کرده‌اند.

در چنین شرایطی، نقش مشارکت و حمایت جوامع محلی، آحاد جامعه و به‌ویژه پرچم‌داران این عرصه؛ یعنی فعالان اجتماعی و تشکل‌های مردم‌نهاد، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

امروز بیش از هزار تشکل مردم‌نهاد و هزاران متخصص و فعال محیط‌زیستی در کشور، با روحیه‌ای متعهدانه و داوطلبانه، برای ارتقای آگاهی عمومی، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و افزایش مشارکت مردمی در حفاظت از منابع زیستی و زیبایی‌های این سرزمین تلاش می‌کنند و از بذل جان، مال و اعتبار خود نیز دریغ نمی‌ورزند.

تشکل‌ها، با وجود تمام سختی‌ها و چالش‌های فرهنگی و اجتماعی، هرگز از مسیر خود بازنگشتند و در برابر جذابیت‌های زودگذر و فشار جریان‌های بهره‌کشی بی‌ضابطه از محیط‌زیست، هراسی به دل راه ندادند. آنان در عمل مصداق این سروده مولانا هستند:

اگر آتش است یارت تو بُرو در او هَمی‌سوز

به شب فراق سوزان تو چو شمع باش تا روز

تو مگو همه به جنگند و زِ صلح من چه آید

تو یکی نِه‌ای هزاری تو چراغ خود برافروز

اهمیت و ارزش نقش‌آفرینی تشکل‌ها در حیات اجتماعی کشور تا آن‌جاست که روز ۲۲ مرداد در تقویم ملی، به عنوان «روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی» نام‌گذاری شده است.

به همین مناسبت، این روز خجسته را به همه کسانی که چراغ مشارکت‌های مردمی را روشن نگاه داشته‌اند، به‌ویژه تشکل‌های مردم‌نهاد حوزه محیط‌زیست، صمیمانه تبریک می‌گویم و از تلاش‌ها، فداکاری‌ها و همراهی‌های ارزشمندشان قدردانی می‌کنم.