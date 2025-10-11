  1. جامعه
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

حکم قصاص ۶ قاتل شهیدان صفری و رفیعی‌نسب اجرا شد

معاون حقوقی و امور دولت ومجلس فراجا از اجرای حکم قصاص نفس قاتلین شهیدان ستوان یکم الله نظر صفری و محمدرضا رفیعی نسب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سلیمان ملک زاده، معاون حقوقی و امور دولت و مجلس فراجا اظهار کرد: درتاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶، مامورین انتظامی شهرستان سربندر در اجرای وظایف ذاتی و پیشگیری از وقوع جرم با خودروی سمند سازمانی به سراکیپی ستوان یکم، الله نظر صفری و رانندگی وظیفه محمدرضا رفیعی در سطح حوزه استحفاظی( شهرستان بندر امام خمینی (ره) جنب اداره برق )مشغول انجام وظیفه گشت زنی بوده که متاسفانه مورد حمله مسلحانه گروهک تروریستی تکفیری قرار می گیرند.

وی افزود: تروریست های مسلح با شلیک بیش از ۵۰ تیر جنگی به سمت خودروی گشت موجب شهادت دوتن از نیروهای فراجا( شهدای والامقام صفری و رفیعی نسب) شده و همچنین دو نفر از بسیجیان به نام های (شهید علی صالحی مجد و یونس بحر)در تاریخ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ در جزیره مینو شده اند.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: با طرح شکایت اولیاء دم، پیگیری مستمر و موثر و دفاعیات کارشناسان حقوقی فرماندهی انتظامی استان خوزستان پس از انجام تحقیقات در شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز، کیفر خواست قتل عمد صادر و باتوجه به گستره جرم های محقق شده، بخشی از آن در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان خوزستان تحت رسیدگی واقع و رای قصاص نفس قاتلین صادر و بخش دیگر آن درشعبه چهارم دادگاه انقلاب مورد رسیدگی و ۶نفر از متهمین را به جرم محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم کرده، با اعتراض وکیل متهمین پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

وی افزود:با پیگیری ویژه کارشناسان حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا و مکاتبه صورت گرفته با دستور رییس محترم دیوان عالی کشور پرونده خارج از نوبت مورد رسیدگی واقع، رای معترض عنه توسط شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور عینا تایید شد.

معاون حقوقی و امور دولت ومجلس فراجا در پایان گفت: با مکاتبه و پیگیری این معاونت، جری تشریفات قانونی استیذان در معاونت قضایی قوه قضاییه بصورت خارج از نوبت صورت گرفته، شش نفر از متهمین پرونده به دار مجازات آویخته و اعدام شدند.

شایان ذکر است اجرای حکم اعدام قاتلین شهدای والا مقام موجبات خشنودی و تسلی دل خانواده های معظم شهدای فراجا را فراهم آورده است.

    نظرات

    • IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      31 11
      پاسخ
      احسنت
    • IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      21 7
      پاسخ
      به درک
    • علی کرم حاجی IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      27 12
      پاسخ
      بسم رب شهدا و الصدقین
    • امیربیات IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      32 11
      پاسخ
      لعنت خدا بر قاتلین شهدا جرم حفظ امنیت
    • IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      30 11
      پاسخ
      به درک واصل شدن روزی رسید که مادرانشان به عزایشون بنشینند خدا لعنتشونه کنه وقعر جهنم نصیبشون شود خائنین مزدور
    • IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      2 0
      پاسخ
      آقا سوال این شش نفرو از کجا اوردین یعنی چطوری پیداشون کردین
    • IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      10 3
      پاسخ
      یعنی حکم قصاص هفت سال طول کشید؟؟؟!!!
    • IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      5 1
      پاسخ
      اجرای این حکم موجب خوشنودی و امیدواری تمام ملت است .ساز مخالف از اردوگاه دشمن و معاندین است وگرنه مردم امنیت و آسایش می خواهند کار خیلی خوبی کردید هرکجا احقاق حقی صورت می گیرد ملت خوشحال می شود
    • IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      3 17
      پاسخ
      خون راباخون نمی شویند
      • IR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
        4 1
        یعنی انتظار داشتی آزادشون کنن تا دوباره کارشونو تکرار کنن
    • حسین IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      7 1
      پاسخ
      خسته نباشید خدا امنیت رو به کشور ایران داده باخون شهیدان ارزشمند که ما مدیون شهدا هستیم زبان قادر به بیان رشادت این عزیزان نیست خدا نگهدار سربازان ایران سربلند باشه
    • رضابابای IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      5 1
      پاسخ
      تشکر میکنیم از قوه قضاییه خارج از نوبت ۷سال طول کشیده اینا باید در دم اعدام میشدندنه هفت سال
    • ایرانی IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      5 1
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه حقشون بوده که اعدام بشن درود خدا بر شهدا
    • حسین علی تجری IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      9 1
      پاسخ
      بشکرانه از پروردگار مهربان می گویم الحمد الله رب العالمین.ازخدا وند تبارک وتعالی طلب مغفرت ورحمت برای شهدا ی امنیت وصبر واجر برای بازماندگان محترم دارم.
    • ایرانی IR ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      4 1
      پاسخ
      باید زودتر از این اعدام می شدند جنایتکاران تروریست
    • ایران IR ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      3 1
      پاسخ
      ننگ برتروریست .نابودباد تروریست خائن
    • عشایری IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      4 1
      پاسخ
      ارازل اوباش دو بار باید اعدام بشن
    • اس ام FR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      7 1
      پاسخ
      آقا دمتان گرم هموطنان عزیز ازدست این اشراروگروهکهای ضدانقلاب که به نیروهای نظامی و انتظامی حمله ورمیشن وانان راکه در حال خدمت به مردم وبرقراری امنیت جامعه هستن به شهادت میرسانند
    • همت IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      4 1
      پاسخ
      خدا لعنت کند قاتلین و کشندگان فرزندان ایران را به سزای عملشان رسیدند

