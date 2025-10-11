به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سلیمان ملک زاده، معاون حقوقی و امور دولت و مجلس فراجا اظهار کرد: درتاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶، مامورین انتظامی شهرستان سربندر در اجرای وظایف ذاتی و پیشگیری از وقوع جرم با خودروی سمند سازمانی به سراکیپی ستوان یکم، الله نظر صفری و رانندگی وظیفه محمدرضا رفیعی در سطح حوزه استحفاظی( شهرستان بندر امام خمینی (ره) جنب اداره برق )مشغول انجام وظیفه گشت زنی بوده که متاسفانه مورد حمله مسلحانه گروهک تروریستی تکفیری قرار می گیرند.

وی افزود: تروریست های مسلح با شلیک بیش از ۵۰ تیر جنگی به سمت خودروی گشت موجب شهادت دوتن از نیروهای فراجا( شهدای والامقام صفری و رفیعی نسب) شده و همچنین دو نفر از بسیجیان به نام های (شهید علی صالحی مجد و یونس بحر)در تاریخ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ در جزیره مینو شده اند.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: با طرح شکایت اولیاء دم، پیگیری مستمر و موثر و دفاعیات کارشناسان حقوقی فرماندهی انتظامی استان خوزستان پس از انجام تحقیقات در شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز، کیفر خواست قتل عمد صادر و باتوجه به گستره جرم های محقق شده، بخشی از آن در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان خوزستان تحت رسیدگی واقع و رای قصاص نفس قاتلین صادر و بخش دیگر آن درشعبه چهارم دادگاه انقلاب مورد رسیدگی و ۶نفر از متهمین را به جرم محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم کرده، با اعتراض وکیل متهمین پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

وی افزود:با پیگیری ویژه کارشناسان حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا و مکاتبه صورت گرفته با دستور رییس محترم دیوان عالی کشور پرونده خارج از نوبت مورد رسیدگی واقع، رای معترض عنه توسط شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور عینا تایید شد.

معاون حقوقی و امور دولت ومجلس فراجا در پایان گفت: با مکاتبه و پیگیری این معاونت، جری تشریفات قانونی استیذان در معاونت قضایی قوه قضاییه بصورت خارج از نوبت صورت گرفته، شش نفر از متهمین پرونده به دار مجازات آویخته و اعدام شدند.

شایان ذکر است اجرای حکم اعدام قاتلین شهدای والا مقام موجبات خشنودی و تسلی دل خانواده های معظم شهدای فراجا را فراهم آورده است.