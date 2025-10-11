  1. استانها
خان‌قیطاقی: خوشنویسی آیینه فرهنگ و اعتقاد مردم ایران است

مشهد- معاون هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: هر اثر خوشنویسی بخشی از باور و اعتقاد مردم ایران را به نمایش می‌گذارد، این هنر محور تمدن فرهنگی ایران‌زمین به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خان‌قیطاقی ظهر شنبه به مناسبت هفته خوشنویسی در نشست خبری اظهار کرد: در میان هنرهای اسلامی، نزدیک‌ترین عرصه به جوهره قدسی هنر ایرانی است و هنرمند خوشنویس، در مسیر کمال، آینه‌دار معرفت، ادب و پالایش روح می‌شود.

معاون هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: خوشنویسی نه صرفاً یک هنر بلکه یک سلوک معرفتی و روحی است؛ هنری که از دل زیبایی برمی‌خیزد و در مسیر کمال انسانی و الهی جلوه‌گر می‌شود.

وی افزود: استادان خوشنویسی خراسان با سیر و سلوک هنری خود، میراث‌داران فرهنگی هستند که از دل تاریخ و ادب این سرزمین برآمده است. هر اثر خوشنویسی، بخشی از باور و اعتقاد مردم ایران را به نمایش می‌گذارد؛ از این رو، این هنر هم‌چنان یکی از سرمایه‌های جهان اسلام و محور تمدن فرهنگی ایران‌زمین به شمار می‌رود.

خان قیطاقی با اشاره به نقش انجمن خوشنویسان مشهد در تربیت نسل جدید هنرمندان گفت: این انجمن با ظرفیت‌های ممتاز خود توانسته است مسیر رشد و ارتقای خوشنویسی را در استان خراسان به شکلی علمی و معرفتی پیش ببرد و هنرمندانی تربیت کند که آثارشان در جشنواره‌ها و کنگره‌های ملی و بین‌المللی زبان‌زد است.

معاون هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: هنر خوشنویسی هنر ادب، معرفت و بندگی است. خوشنویس در آغاز راه هنری خود با ادب وارد میدان می‌شود و با معرفت از آن عبور می‌کند تا به زیبایی برسد. این همان سیر معنوی است که از دل هنر اسلامی برمی‌خیزد و انسان را به سوی اعتدال و پالایش درونی فرا می‌خواند.

وی به نقل از بزرگان این هنر گفت: استادان متقدم همواره تأکید داشتند که صفای قلم از صفای دل برمی‌خیزد؛ به همین دلیل در مکتب خوشنویسی ایرانی، رابطه میان استاد و شاگرد نه یک آموزش فنی بلکه پیوندی معرفتی و تربیتی است که هنرجو را در مسیر تعالی روح قرار می‌دهد.

خان قیطاقی خاطرنشان کرد: این تجلیل‌ها نه پایان راه بلکه آغاز توجهی جدید به میراث ماندگار خوشنویسی است؛ هنری که هم زیباشناسی دارد، هم اخلاق، و هم معرفت. خوشنویسان این سرزمین با قلم خود حافظان روح فرهنگ ایرانی و اسلامی‌اند.

