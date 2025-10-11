به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خان‌قیطاقی ظهر شنبه به مناسبت هفته خوشنویسی در نشست خبری اظهار کرد: در میان هنرهای اسلامی، نزدیک‌ترین عرصه به جوهره قدسی هنر ایرانی است و هنرمند خوشنویس، در مسیر کمال، آینه‌دار معرفت، ادب و پالایش روح می‌شود.

معاون هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: خوشنویسی نه صرفاً یک هنر بلکه یک سلوک معرفتی و روحی است؛ هنری که از دل زیبایی برمی‌خیزد و در مسیر کمال انسانی و الهی جلوه‌گر می‌شود.

وی افزود: استادان خوشنویسی خراسان با سیر و سلوک هنری خود، میراث‌داران فرهنگی هستند که از دل تاریخ و ادب این سرزمین برآمده است. هر اثر خوشنویسی، بخشی از باور و اعتقاد مردم ایران را به نمایش می‌گذارد؛ از این رو، این هنر هم‌چنان یکی از سرمایه‌های جهان اسلام و محور تمدن فرهنگی ایران‌زمین به شمار می‌رود.

خان قیطاقی با اشاره به نقش انجمن خوشنویسان مشهد در تربیت نسل جدید هنرمندان گفت: این انجمن با ظرفیت‌های ممتاز خود توانسته است مسیر رشد و ارتقای خوشنویسی را در استان خراسان به شکلی علمی و معرفتی پیش ببرد و هنرمندانی تربیت کند که آثارشان در جشنواره‌ها و کنگره‌های ملی و بین‌المللی زبان‌زد است.

معاون هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: هنر خوشنویسی هنر ادب، معرفت و بندگی است. خوشنویس در آغاز راه هنری خود با ادب وارد میدان می‌شود و با معرفت از آن عبور می‌کند تا به زیبایی برسد. این همان سیر معنوی است که از دل هنر اسلامی برمی‌خیزد و انسان را به سوی اعتدال و پالایش درونی فرا می‌خواند.

وی به نقل از بزرگان این هنر گفت: استادان متقدم همواره تأکید داشتند که صفای قلم از صفای دل برمی‌خیزد؛ به همین دلیل در مکتب خوشنویسی ایرانی، رابطه میان استاد و شاگرد نه یک آموزش فنی بلکه پیوندی معرفتی و تربیتی است که هنرجو را در مسیر تعالی روح قرار می‌دهد.

خان قیطاقی خاطرنشان کرد: این تجلیل‌ها نه پایان راه بلکه آغاز توجهی جدید به میراث ماندگار خوشنویسی است؛ هنری که هم زیباشناسی دارد، هم اخلاق، و هم معرفت. خوشنویسان این سرزمین با قلم خود حافظان روح فرهنگ ایرانی و اسلامی‌اند.