https://mehrnews.com/x39gGf ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵ کد خبر 6618735 استانها قزوین استانها قزوین ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵ زخمهای خاموش بر پیکر «حمام بلور» قزوین قزوین- «بلور» حمامی که روزی نماد شکوه معماری قزوین بود، امروز در سکوت و در زیر سایه بی توجهی ترک برمیدارد. دریافت 99 MB کد خبر 6618735 کپی شد مطالب مرتبط هفته بهروز افخمی در شبکه نمایش؛ از «عروس» تا «عقرب» پخش میشود خانقیطاقی: خوشنویسی آیینه فرهنگ و اعتقاد مردم ایران است ۳۰ درصد عوارض خروج از کشور به گردشگری اختصاص پیدا کند برچسبها حمام بلور قزوین میراث فرهنگی
نظر شما