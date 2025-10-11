فراستی: هفته خوشنویسی در مشهد با ۱۴ برنامه فرهنگی و هنری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی فراستی ظهر شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته خوشنویسی با حضور جمعی از استادان، هنرمندان و مسئولان فرهنگی در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: انتخاب مشهد به‌عنوان یکی از برترین شعبات خوشنویسی کشور، حاصل تلاش و هم‌افزایی استادان و هنرمندان این هنر مقدس است. در هفته خوشنویسی امسال، بیش از ۱۴ برنامه متنوع فرهنگی، آموزشی و نمایشگاهی برگزار می‌شود تا جلوه‌ای تازه از هنر قلم در خراسان رضوی به نمایش گذاشته شود.

رئیس انجمن خوشنویسان مشهد بیان کرد: انتخاب چهره مشهد به‌عنوان یکی از ممتازترین شعبه‌های انجمن خوشنویسان ایران، ثمره تلاش مستمر هنرمندان این شهر است. روز گذشته بال بزرگی برای مشهد رقم خورد و پیام تبریک نخستین شعبه از پایتخت، از مشهد مخابره شد.

وی با اشاره به روند برنامه‌ریزی هفته خوشنویسی گفت: ستاد برگزاری هفته خوشنویسی از روز یکشنبه آغاز به کار کرد و نگارخانه گش‌ونامه میزبان نخستین نشست هماهنگی بود. استاد صالح طراحی پوستر رسمی هفته را برعهده داشتند و اولین برنامه اجرایی نیز کوه‌پیمایی هنرمندان خوشنویس بود که در فضایی معنوی و دوستانه برگزار شد.

فراستی افزود: امروز نیز در کنار مدیران هنری و مسئولان فرهنگی استان، آیین گشایش نمایشگاه اصلی خوشنویسی در نگارخانه شاهنامه مشهد از ساعت ۱۷ برگزار می‌شود. دیروز نیز نمایشگاه استاد سیدخانی در تربت‌حیدریه افتتاح شد که با حضور جمعی از خوشنویسان برجسته همراه بود.

رئیس انجمن خوشنویسان مشهد با تأکید بر ضرورت تداوم این برنامه‌ها اظهار کرد: خوشنویسی، هنر ادب و معرفت است و رسالت هنرمند خوشنویس، پالایش روح و تلطیف نگاه اجتماعی است. امیدواریم با همت همه استادان و همراهی نهادهای فرهنگی، شاهد ارتقای جایگاه هنر خوشنویسی به سطح ملی و بین‌المللی باشیم.