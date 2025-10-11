طبیب زاده: مرکز مبادلات اقتصادی و فرماندهی صادرات کرمان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی طبیب‌زاده، ظهر شنبه در همایش رایزنان اقتصادی، معرفی و تبیین فرصت‌های صادراتی استان کرمان از تشکیل مرکز مبادلات اقتصادی و اطلاعات و فرماندهی صادرات در این استان خبر داد و گفت: در شبکه‌ای متشکل از رایزن‌های اقتصادی، می‌خواهیم ۵۰ محصول استان کرمان را صادر کنیم و به ۱۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از کالاهای صادراتی در استان برسیم.

وی افزود: این هدف را قدم به قدم با ایجاد ارتباط رسمی و شناخت متقابل، معرفی ظرفیت‌های واقعی استان، تقویت شبکه‌سازی و همکاری‌های بین‌المللی، توسعه بازارها و فرصت‌های صادراتی، تثبیت جایگاه کرمان در دیپلماسی اقتصادی دنبال می‌کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان همچنین از برگزاری همایش ملی صادرات در پایان هفته جاری خبر داد.

گفتنی است همایش رایزنان اقتصادی، معرفی و تبیین فرصت‌های صادراتی استان کرمان با حضور ۱۸ رایزن اقتصادی از کشورهای هدف هنگ‌کنگ، چین، پاکستان، شیلی، ترکیه، فنلاند، روسیه، تونس، عراق، بنگلادش، اردن، قرقیزستان، صربستان به مدت دو روز در کرمان برگزار می‌شود.