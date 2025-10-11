توزیع محتواهای آموزشی و مطالعاتی در حوزه ایمنی شهر در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «تابآوری در عصر آشوب اطلاعاتی» با حضور عبدالمطهر محمدخانی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران، علی شمسیپور، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، مهدی منتظر قائم، دانشیار گروه ارتباطات در دانشگاه تهران و عسگر قهرمانپور، رئیس مرکز مطالعاتی ارتباطات و رسانه مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران برگزار شد.
محمدخانی در این نشست با تشریح ابعاد آشوب اطلاعاتی و تأکید بر ضرورت شناخت دقیق هدفگذاریهای پشت این پدیده، گفت: اگر بخواهیم آشوب اطلاعاتی را فارغ از تعاریف متعدد بررسی کنیم، براساس دستهبندی مبنایی، منشاء آن سه گروه «اطلاعات نادرست و گمراهکننده»، «بحرانساز» و «بدخواهانه» است. ما در ایران سالهاست با دو دسته اطلاعات گمراهکننده و بدخواهانه مواجه هستیم.
وی افزود: موضوع آشوب اطلاعاتی و تابآوری را نمیتوان بدون درنظر گرفتن اتمسفر کلی روابط بینالملل فهم کرد. در فضای جهانی، جریانی مشخص وجود دارد که به صراحت آن را به ناتو منتسب میکنم؛ جریانی که اهدافی چون تضعیف جمهوری اسلامی و ایجاد فروپاشی اجتماعی و تجزیه ایران را دنبال میکند.
محمدخانی با تاکید بر اینکه آشوب اطلاعاتی در ایران با هدفی روشن پیش میرود و آن ایجاد فروپاشی اجتماعی است، تصریح کرد: اگر این مسأله را درست درک کنیم، اقدامات و برنامهریزیهای ما نیز متفاوت خواهد بود.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، تابآوری معنای ویژهای پیدا میکند و تبدیل به یک ضرورت ملی و تاریخی میشود و همه باید نسبت خود را با آن مشخص کنند. متأسفانه در نگاه برخی مسئولان، فاصله زیادی با درک این موضوع وجود دارد و گاه به آن بهعنوان مسئلهای دستچندم نگاه میشود.
محمدخانی ادامه داد: بدون اغراق، شاید از معدود افرادی که سالهاست این موضوع را درک کرده و درباره آن سخن گفته است، رهبر انقلاب هستند؛ ایشان مفاهیم تابآوری را در عرصههای مختلف و حتی از منظر شناختی مطرح کردهاند.
وی ادامه داد: در هر تعریفی از تابآوری، مسأله «امید» محور و مبنای همه راهحلهاست؛ اگر از جامعه امید گرفته شود، مسیر تابآوری بهسادگی شکست میخورد.
رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران با اشاره به اینکه هدف ما در زمان جنگ افزایش همبستگی اجتماعی بود، اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه با افزایش میزان همبستگی میان مردم روبهرو شدیم.
به گفته محمدخانی، تهران با ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت در معرض مستقیم جنگ قرار دارد. از هر هشت ایرانی، یک نفر شبها در تهران میخوابد و در روز این عدد به یکهفتم میرسد. جنگ ۱۲ روزه از همان لحظه ابتدایی پایتخت را هدف قرار داد، برخلاف جنگهای متداول که از مرزها آغاز میشود.
وی با اشاره به اقدامات فرهنگی و اجتماعی شهرداری گفت: کمپین «یک ملت، یک پرچم» با هدف تقویت وحدت ملی اجرا شد. برافراشتن پرچم ایران بر ساختمانهای آسیبدیده نیز با استقبال گسترده شهروندان همراه بود. به موازات از هفته دوم جنگ ۱۲ روزه نیز کمپین «دستمریزاد» آغاز شد تا پیوند عاطفی و حماسی میان مردم و نیروهای خط مقدم بهویژه نیروهای پدافند و موشکی، تقویت شود، این کمپین تا دو هفته پیش هم ادامه داشت و مراسم اختتامیه آن در میدان هفتتیر برگزار شد.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران در ادامه سخنان خود تاکید کرد: یکی از رکوردهای ما در جنگ ۱۲ روزه، پاسخگویی به اخبار و شایعات مرتبط با جنگ در کمتر از دو ساعت بود.
وی در خصوص بازسازی واحدهای آسیبدیده گفت: در حوزه بازسازی از ۲۴ ساعت پس از آغاز مأموریت شهرداری، آمار اولیه اعلام شد و سپس عدد دقیق به بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ واحد رسید. این واحدها در چهار دسته تخریب جزئی، تخریب متوسط، مقاومسازی و نوسازی کامل طبقهبندی شدند و گزارش پیشرفت بازسازی بهصورت هفتگی منتشر شد.
محمدخانی در رابطه با برگزاری تورهای بازدید نیز گفت: تورهای بازدید برای گروههای مختلف از جمله فعالان شبکههای اجتماعی، دیپلماتها، نویسندگان و فعالان حوزه زنان برگزار شد تا از مناطق آسیبدیده و روند بازسازی بازدید کنند.
به گفته وی، تولید محتواهای آموزشی و مطالعاتی در حوزه ایمنی شهر نیز در دستور کار قرار گرفت که هماکنون آماده توزیع است.
محمدخانی در پایان تصریح کرد: اگر شرایط کلان و هدف آشوب اطلاعاتی را در نظر نگیریم و برنامهریزیها متناسب با آن نباشد، اقدامات ما اثربخش نخواهد بود. هدف اصلی این آشوب، فروپاشی اجتماعی و تجزیه ایران است؛ از این رو تابآوری باید ذیل این هدف بازتعریف شود تا تصمیمسازیها و برنامهریزیها دقیقتر و کارآمدتر پیش برود.
