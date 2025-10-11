به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری، مدیرکل آموزشهای شهروندی با اعلام برنامههای شهرداری تهران به مناسبت هفته ملی کودک گفت: هفته ملی کودک فرصتی است تا شهر را از نگاه پاک و رنگیِ کودکان ببینیم و برای ساخت آیندهای شادتر و مهربانتر قدم برداریم.
وی با اشاره به تشکیل ستاد هماهنگی هفته ملی کودک در شهرداری تهران افزود: در این هفته، حضور نمادین کودکان در صحن شورای اسلامی شهر تهران، برگزاری کارگروهها و کمیتههای تخصصی مصوبه شهر دوستدار کودک، برگزاری جشنواره شهر کودکی در مناطق ۲۲ گانه، تولید و انتشار محتوای آموزشی ویژه کودک و اجرای پویش فرهنگی مثبت کودکی از برنامههای شاخص این ایام است.
امیری با تأکید بر اهمیت مشارکت همه دستگاههای شهری و اجتماعی در برنامههای کودکمحور گفت: هدف ما نهادینهسازی فرهنگ شهروندی از دوران کودکی و تقویت هویت، خلاقیت و حس تعلق شهری در میان نسل نو است.
جشنواره شهر کودکی در مناطق ۲۲ گانه
مدیرکل آموزشهای شهروندی با اشاره به برنامههای میدانی هفته ملی کودک تصریح کرد: جشنواره شهر کودکی از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه در مناطق ۲۲ گانه و به صورت ویژه در باغراه حضرت زهرا (س) با مشارکت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۱۷ برگزار میشود. این جشنواره شامل اجرای نمایشهای آموزشی و سرگرمی، مسابقات خانوادگی، گذرهای بازی و شادی، غرفههای سلامت و مشاوره خانواده و نمایشگاه دستسازههای کودکان با موضوع پرچم است.
وی افزود: در این جشنواره، غرفه نقاشی تهران دوستداشتنی بهصورت ویژه برپا میشود تا کودکان با رنگآمیزی نمادهای شهر، تصویر شهر رؤیایی خود را خلق کنند. آثار برگزیده در نمایشگاهی به نمایش گذاشته خواهد شد تا نگاه کودکانه به آینده تهران برجسته شود.
پویشهای همدلانه و اجتماعی
امیری در ادامه به برنامههای اجتماعی این هفته اشاره کرد و گفت: در قالب پویش همبازی، اسباببازیهای نو و در حد نو در طول هفته ملی کودک جمعآوری و در هفته نوجوان با حضور اعضای کانون نوجوانان در محلات کمبرخوردار توزیع میشود. همچنین طرح مهرکودکی با حضور عروسکهای نمایشی در مراکز نگهداری کودکان دارای نیازهای خاص و بیمارستانهای اطفال اجرا خواهد شد.
وی افزود: برنامه ستارههای دنبالهدار نیز به دیدار و تجلیل از خانواده کودکان شهید جنگ ۱۲ روزه اختصاص دارد و تشکیل "شورای مشورتی مادران"در محلات دوستدار کودک با هدف مشارکت خانوادهها در تصمیمسازیهای شهری نیز از دیگر برنامههای این هفته است.
برنامههای تفریحی و آموزشی در مناطق
مدیرکل آموزشهای شهروندی با اشاره به برنامههای فرهنگی و تفریحی مناطق گفت: در طرح "سینما کودک"، سالنهای منتخب مناطق ۲۲ گانه میزبان اکران فیلمها و انیمیشنهای ویژه کودکان هستند. همچنین موزهها و خانهموزههای شهر از جمله خانه موزه سیمین و جلال، موزه دکتر شریعتی، موزه طبیعت دارآباد، موزه هفتچنار و برج میلاد، در طول هفته ملی کودک بهصورت رایگان یا با تخفیف ویژه پذیرای کودکان خواهند بود.
وی ادامه داد: افتتاح کتابخانههای تخصصی کودک و نوجوان در سرای محلات دوستدار کودک نیز از برنامههای مهم امسال است که بستری پایدار برای ترویج فرهنگ مطالعه و رشد مهارتهای اجتماعی در میان کودکان ایجاد میکند.
دعوت به همدلی برای ساخت آیندهای روشنتر
امیری در پایان با تأکید بر نقش خانوادهها در تحقق شهر دوستدار کودک گفت: کودکان امروز، مدیران فردای تهراناند. از همه والدین، معلمان و شهروندان دعوت میکنیم تا با حضور در برنامههای هفته ملی کودک، سهمی در ساختن شهری شادتر، ایمنتر و مهربانتر داشته باشند؛ شهری در شأن رؤیاهای کودکان و امیدهای فردای ایران.
همزمان با هفته ملی کودک، اداره کل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران برنامههای متنوعی را در سطح شهر پیشبینی نمودهاست.
به گفتهی امیری مدیر کل آموزشهای شهروندی، یکی از این برنامهها اجرای پویش همبازی است که طی آن شهروندان به خصوص کودکان از میان اسباب بازیهای خود، به کودکان محلات محروم شهر تهران هدیه میدهند.
وی با دعوت از عموم شهروندان برای مشارکت در پویش گفت: شهروندان میتوانند اسباب بازیهای نو و در حد نوی خود را به نزدیکترین سرای محله محل سکونت خود تحویل دهند.
وی تاکید کرد: پس از جمعآوری هدایای مردمی؛ همزمان با هفته نوجوان، اعضای فعال کانون نوجوانان در قالب اردوی جهادی با حضور در محلات کم برخوردار شهر تهران و برپایی جشن ویژه نسبت به توزیع هدایا اقدام خواهند نمود.
