مقام حماس: موضوع خلع سلاح مقاومت اصلا مطرح نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام جنبش حماس گزارش داد که پرونده خلع سلاح این جنبش خارج از بحث های انجام شده در مذاکرات بوده و اصلا مطرح نیست.

این خبر در حالی است که مقام های حماس پیشتر نیز تأکید کرده بودند که سلاح مقاومت، قانونی و برای دفاع از ملت فلسطین است.

«موسوی ابومرزوق» از اعضای ارشد جنبش حماس روز گذشته در مصاحبه ای تلویزیونی تصریح کرد که هیچ کسی جرأت نخواهد کرد که ملت فلسطین را خلع سلاح کند.

همچنین دفتر اطلاع رسانی اسرای فلسطینی هرگونه توافق رسمی در خصوص فهرست مشترک متعلق به اسرا را تکذیب کرد. این در حالی است که رژیم صهیونیستی فهرستی از ۲۵۰ اسیر فلسطینی را منتشر و اعلام کرده است این افراد قرار است در چارچوب توافق آزاد گردند.