بازگشت نیم میلیون فلسطینی به شهر غزه

سخنگوی سازمان دفاع مدنی نوار غزه اعلام کرد که حدود ۵۰۰ هزار فلسطینی پس از اعلام آتش‌بس به شهر غزه بازگشته‌اند، ولی هیچ چادر یا خانه‌ای برای اسکان آنها وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی سازمان دفاع مدنی نوار غزه اعلام کرد که از زمان توقف جنگ و برقراری آتش بس در این باریکه، ۵۰۰ هزار نفر به خانه های خود در شهر غزه بازگشته اند.

«محمود بصل» در مصاحبه با رسانه ها تأکید کرد که هیچ چادر یا خانه‌ای برای اسکان شهروندانی که از مناطق جنوبی نوار غزه به مناطق خود بازمی‌گردند، آماده نیست.

وی همچنین اعلام کرد که حدود ۹۵۰۰ فلسطینی همچنان مفقود هستند و پیکرهای آنها زیر آوار مدفون است و تلاش نیروهای امدادی و دفاع مدنی برای یافتن آنها ادامه دارد.

این مقام محلی در نوار غزه خاطرنشان کرد: با وجود تلاش‌های ما برای زیبا جلوه دادن واقعیت، در نوار غزه هیچ زیرساختی برای زندگی وجود ندارد و ما، به عنوان سیستم دفاع مدنی، برای بازیابی توانایی کار خود به ۴۵۰ میلیون دلار نیاز داریم.

