به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، شهرداری خان یونس در جدیدترین گزارش خود در خصوص ویرانی‌های برجای مانده ناشی از حملات رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ۸۵ درصد از خان یونس ویران شده است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر ۴۰۰ هزار تُن آوار در خیابان‌های خان یونس پراکنده شده که باید جمع آوری شوند.

در این گزارش تاکید شده است که ۳۰۰ کیلومتر از شبکه‌های آبی و ۷۵ درصد از سیستم فاضلاب در شهر خان یونس تخریب شده‌اند.

علاوه بر این باید بیش از ۳۵۰ هزار تُن زباله انباشت شده در خان یونس جمع آوری شوند.

با آغاز آتش بس در غزه و عقب نشینی نظامیان صهیونیست از مناطق اشغال شده حجم ویرانی‌ها و تخریب‌های ناشی از حملات این متجاوزان بیش از پیش نمایان شده است.