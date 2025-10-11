  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۶

سخنگوی حماس: مصمم به اجرای کامل مرحله نخست آتش‌بس در غزه هستیم+ فیلم

«حازم قاسم» سخنگوی حماس با بیان اینکه این جنبش تلاش می‌کند تا تمام بهانه‌های رژیم صهیونیستی را برای نقض آتش‌بس در غزه از بین ببرد، بر تصمیم حماس برای اجرای کامل مرحله نخست آتش‌بس تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس تأکید کرد: ما مصمم به اجرای کامل مرحله اول توافق آتش‌بس در نوار غزه هستیم.

سخنگوی جنبش حماس در ادامه مصاحبه با شبکه العربی از دیرالبلح در مرکز نوار غزه افزود: آتش‌بس در نوار غزه برقرار است و عقب‌نشینی نظامیان اشغالگر اسرائیل مطابق با توافق ادامه دارد. ما در تلاشیم تا تمام بهانه‌هایی را که رژیم اشغالگر برای فرار از اجرای توافق آتش‌بس به کار می‌برد، از بین ببریم.

قاسم تصریح کرد: ما با میانجی‌ها برای شناسایی محل اجساد اسرای اسرائیلی در نوار غزه همکاری می‌کنیم. ما در چارچوب تلاش برای دستیابی به پیشرفت در اجرای آتش بس، به تماس‌های خود با میانجی‌ها در مورد پرونده اسرا ادامه می‌دهیم. ما به مهلت‌های توافق شده درباره پرونده اسرا متعهد هستیم.

وی تصریح کرد: امیدواریم کنفرانس شرم‌الشیخ پایان جنگ در نوار غزه را تأیید کند و تضمین‌هایی مبنی بر عدم از سرگیری تجاوز ارائه دهد.

کد خبر 6618994

