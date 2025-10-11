دریافت 7 MB
کد خبر 6619211
  1. فیلم
  2. جامعه
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۰:۲۶

لحظه نجات و آزادسازی گروگان چینی توسط پلیس آگاهی غرب تهران

لحظه نجات و آزادسازی گروگان چینی توسط پلیس آگاهی غرب تهران

پلیس آگاهی غرب تهران از نجات و آزادسازی یک تبعه چینی از چنگال گروگان گیران در پایتخت خبر داد.

