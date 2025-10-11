دریافت 7 MB کد خبر 6619211 https://mehrnews.com/x39gRX ۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۰:۲۶ کد خبر 6619211 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۰:۲۶ لحظه نجات و آزادسازی گروگان چینی توسط پلیس آگاهی غرب تهران پلیس آگاهی غرب تهران از نجات و آزادسازی یک تبعه چینی از چنگال گروگان گیران در پایتخت خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط دستگیری ۴ گروگان گیر در عملیات ویژه پلیس غرب تهران؛تبعه چینی آزاد شد آزادی گروگان چینی توسط پلیس آگاهی غرب تهران +فیلم کشف ۱۵۰ هزار تن میلگرد و شمش احتکار شده در دزفول برچسبها چین گروگانگیری گروگان گیری پلیس پلیس آگاهی
