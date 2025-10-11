کشف ۱۵۰ هزار تن میلگرد و شمش احتکار شده در دزفول

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی درباره این خبر اظهار کرد: در راستای مبارزه با احتکار کالاهای اساسی، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان با همکاری پلیس شهرستان دزفول با انجام کار اطلاعاتی از احتکار محصولات فولادی مطلع شدند.

وی افزود: با تحقیقات پلیس مشخص شد تعدادی از افراد سودجو اقدام به احتکار محصولات آلیاژی در انبار یکی از کارخانجات شهرستان دزفول کرده‌اند تا با سو استفاده از وضعیت اقتصادی و ایجاد اخلال در بازار، بتوانند آن را به قیمت‌های بسیار بالاتری عرضه و به فروش برسانند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان خاطرنشان کرد: مأموران پلیس پس از اخذ مجوز قضائی در بازرسی از محل، ۱۵۰ هزار تن میلگرد و شمش احتکار شده را کشف و یک متهم را دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی در خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محصولات آلیاژی احتکار شده را ۷۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان کرد: متهم که با توجه به نیاز مبرم کشور به این محصولات قصد سو استفاده از این موقعیت را داشت با تشکیل پرونده احتکار و اخلال در نظم اقتصادی، تحویل مرجع قضائی داده شد.

سردار میرفیضی با بیان اینکه محموله کشف شده از طریق اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در چرخه توزیع در بازار قرار خواهد گرفت، تاکید کرد: مبارزه با قاچاق و احتکار کالا همواره در دستور کار پلیس استان قرار دارد.