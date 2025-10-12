دریافت 10 MB
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۷:۴۷

خانواده گروگان های اسرائیلی نتانیاهو را هو کردند

در حین سخنرانی ویتکاف در تل آویو خانواده های گروگان های اسرائیلی اجازه ندادند از نتانیاهو تشکر کند.

