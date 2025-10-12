دریافت 10 MB کد خبر 6619261 https://mehrnews.com/x39gSY ۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۷:۴۷ کد خبر 6619261 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۷:۴۷ خانواده گروگان های اسرائیلی نتانیاهو را هو کردند در حین سخنرانی ویتکاف در تل آویو خانواده های گروگان های اسرائیلی اجازه ندادند از نتانیاهو تشکر کند. کپی شد مطالب مرتبط ماجرای تماس تلفنی پوتین و نتانیاهو چه بود؟ عراقچی: پیوستن ایران به پیمان ابراهیم هرگز اتفاق نخواهد افتاد هو شدن نتانیاهو در حضور ویتکاف در تل آویو+ فیلم برچسبها استیو ویتکاف نتانیاهو گروگانگیری جنبش حماس اسرائیل تل آویو کابینه نتانیاهو
نظر شما