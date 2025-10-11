هو شدن نتانیاهو در حضور ویتکاف در تل آویو+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، «جارد کوشنر» داماد دونالد ترامپ و «ایوانکا ترامپ» دختر او، در تظاهرات خانواده ها و بستگان اسرای اسرائیلی در تل آویو حضور یافتند.

بر اساس ویدئوهای منتشر شده، تظاهرکنندگان اسرائیلی به محض تشکر ویتکاف از نخست وزیر رژیم صهیونیستی به خاطر دستیابی به آتش بس، سوت زدند و نتانیاهو را هو کردند.

شعار دادن تظاهرکنندگان علیه نتانیاهو باعث شد تا ویتکاف مجبور شود که لحظاتی سخنرانی خود را قطع کند.



ویتکاف در این سخنرانی گفت: امشب لحظه‌ای را جشن می‌گیریم که بسیاری آن را غیرممکن می‌دانستند. امشب صلحی را جشن می‌گیریم که نه از سیاست، بلکه از شجاعت زاده شده است.

وی ادامه داد: از رهبران ترکیه، قطر، مصر و امارات به خاطر تلاش‌هایشان برای رسیدن به این لحظه تشکر می‌کنیم. شرکای عرب ثابت کرده‌اند که ساختن آینده‌ای بهتر برای منطقه امکان‌پذیر است. پرزیدنت ترامپ ثابت کرده است که صلح در خاورمیانه غیرممکن نیست.

ویتکاف در ادعایی که با واکنش منفی و سوت زدن تظاهرکنندگان مواجه شد، گفت: نتانیاهو و کارکنانش زندگی خود را وقف خدمت به اسرائیل کرده‌اند. تعهد نتانیاهو به امنیت اسرائیل تزلزل‌ناپذیر است.

فرستاده ویژه ترامپ، شمار تظاهرکنندگان در تل آویو را حدود ۱۰۰ هزار نفر برآورد کرد.