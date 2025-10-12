  1. جامعه
آخرین وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های تهران

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ آخرین وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های پایتخت را تشریح کرد.

سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا نرسیده به ستاری، بزرگراه حکیم از شقایق تا پل یادگار امام (ره) و بزرگراه شهید همت از بزرگراه اشرفی اصفهانی، بار ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه زین الدین از پل شمس آباد تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی و بزرگراه شهید بابایی از بلوار نیروی زمینی تا پل امام علی (ع)، بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه نواب صفوی از پل ۹ دی تا تونل توحید بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.

