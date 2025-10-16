به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر، برخی آرایشگاهها با فراتر رفتن از حوزه مجاز فعالیت خود، اقدام به ارائه خدماتی میکنند که صرفاً باید توسط پزشکان متخصص انجام شود؛ از تزریق ژل، بوتاکس، فیلر گرفته تا لیفت صورت، لیزر و حتی ریموو تاتو. این اقدامات نهتنها غیرقانونی هستند بلکه سلامت و زیبایی افراد را به مخاطره میاندازند.
در ادامه، به بررسی پروندهای واقعی از یک آرایشگاه زنانه در تهران میپردازیم که متهم به مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و وارد آوردن آسیب بدنی به یکی از مراجعانش شده است.
گفتگوی متهم و بازپرس
بازپرس: طبق محتویات پرونده و گزارش بازرسی معاونت درمان، در آرایشگاه شما مقادیر قابل توجهی ژل، فیلر و مواد بوتاکس کشف شده است. کمیسیون پزشکی قانونی نیز اعلام کرد که شاکی خصوصی این پرونده در اثر تزریق غیراستاندارد بوتاکس دچار افتادگی پلک، فلج صورت و صدمه به اعصاب چهره شده است. تحصیلات شما پزشکی نیست. اتهام شما دایر بر مداخله در امر پزشکی و ایراد صدمه بدنی به شما تفهیم میشود. چه دفاعی دارید؟
متهم (آرایشگر):جناب بازپرس، من فقط خدمات آرایشی ارائه میدهم. تزریق ژل یا بوتاکس اصلاً انجام نمیدهم. اگر چیزی در آرایشگاه پیدا شده، احتمالاً جنبه تزئینی داشته. شاید مشتری دیگری آورده. من اصلاً از این موضوعات اطلاعی ندارم.
بازپرس: در بازرسی، دستگاه مخصوص ریموو تاتو نیز در سالن شما فعال بوده. شما این خدمات را انجام میدادید؟
متهم: تاتو که ایرادی ندارد آقا، همه انجام میدهند. ما هم انجام میدادیم چون آموزش دیده بودیم. کسی به ما نگفته بود که ممنوع است.
بازپرس: عدم اطلاع، رافع مسئولیت شما نیست. شما باید از مجاز یا غیرمجاز بودن خدماتی که ارائه میدهید مطلع باشید. انجام تاتو، ریموو، تزریق ژل و بوتاکس در آرایشگاهها، همگی مصداق مداخله در امور پزشکی هستند و جرم محسوب میشود.
روایت قربانی: آنچه بر من گذشت
شاکی پرونده در اظهاراتش گفت: به پیشنهاد دوستی به آرایشگاهی مراجعه کردم که اعلام میکرد خدمات تزریق بوتاکس ارائه میدهد و قیمت آن نیز کمتر از کلینیکهای معتبر بود. دوستم نیز از نتیجه راضی بود. اما پس از انجام تزریق، دچار افتادگی پلک شدم، عضلات صورتم فلج گردید و در تکلم دچار مشکل شدم. همچنین لبم حالت نامتقارن پیدا کرد. متوجه شدم که مواد استفاده شده نه مرغوب بوده و نه تزریق به صورت اصولی انجام شده است. اینگونه خدمات باید صرفاً توسط پزشک متخصص و در محیطهای درمانی انجام شود و آرایشگاهها مکان مناسبی برای چنین اقداماتی نیستند.
هشدار جدی مقام قضایی
سعید احمدبیگی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه جرایم پزشکی درباره افزایش مداخلات غیرقانونی در آرایشگاهها هشدار داد و گفت: در مورد تزریق ژل، بوتاکس، فیلر یا لیفت صورت، بسیاری از افراد غیرمتخصص بهویژه در آرایشگاهها اقدام به تزریق میکنند که در بسیاری از موارد، عارضههای جبرانناپذیری بههمراه دارد. من به مردم عزیز توصیه میکنم که فقط در صورت ضرورت به پزشک مراجعه کنید، حتماً مطمئن شوید که پزشک، مجوز و تخصص لازم را دارد، مواد مصرفی باید دارای شناسه، مجوز و بستهبندی استاندارد باشند.
وی ادامه داد: در بسیاری از شکایات، نه مواد استفادهشده استاندارد بوده و نه نحوه تزریق درست انجام شده است. نتیجهاش هم فلج عضلات صورت، آسیب به عصب چشم و از بین رفتن زیبایی افراد شده. ما به مردم هشدار میدهیم که تحت هیچ شرایطی اجازه ندهند افرادی غیرمتخصص، به صورت آنها تزریق انجام دهند. همچنین به افراد متخلف بهویژه در آرایشگاهها اخطار میکنیم که این اقدامات جرم محسوب شده و قابل تعقیب قضایی است. در صورت آسیب، دیه و حتی حبس در انتظارشان خواهد بود.
زیبایی، با سلامت شما بازی نکند
مداخله در امور پزشکی بدون مجوز، جرم است. تزریق ژل، بوتاکس، فیلر، لیفت، تاتو و حتی ریموو تاتو از جمله خدماتی هستند که تنها باید در محیط درمانی، توسط پزشک متخصص انجام شوند. حتی اگر قیمت مناسب باشد، حتی اگر دوست شما راضی باشد، حتی اگر ظاهر آرایشگاه شیک باشد، باز هم انجام چنین خدماتی در محیطی غیرپزشکی، ریسک بزرگی است که میتواند آسیب دائمی بهجا بگذارد.
نظر شما