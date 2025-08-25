  1. استانها
  2. اصفهان
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۴

پزشک قلابی در شاهین‌شهر ۴ میلیارد کلاهبرداری کرد

پزشک قلابی در شاهین‌شهر ۴ میلیارد کلاهبرداری کرد

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر گفت: متهمی که با جعل عنوان و مدارک پزشکی، بالغ بر ۴ میلیارد ریال از ۲ طلافروش کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شد.

سرهنگ هادی کیان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام شکایت ۲ نفر از طلافروشان این شهرستان مبنی بر کلاهبرداری از آنها، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد متهم با جعل عنوان پزشک متخصص مغز و اعصاب و ارائه مدارک و کلیپ‌های جعلی پس از فریب و جلب اعتماد شکات در ازای تحویل چک بلامحل اقدام به اخذ مقادیر قابل توجهی طلا به ارزش ۴ میلیارد ریال از آنها کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر با اشاره به شناسایی و دستگیری متهم گفت: شهروندانی که به این روش از آنها کلاهبرداری شده می‌توانند برای اعلام شکایت خود به کلانتری ۱۲ شاهین شهر واقع در بلوار امام خمینی (ره) مراجعه کنند.

کد خبر 6570236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها