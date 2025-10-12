  1. جامعه
همکاری پلیس با شهرداری رضایتمندی مردم را افزایش داده است

عضو شورای شهر تهران با تقدیر از فداکاری‌های نیروی انتظامی در تأمین امنیت شهروندان، خواستار قدردانی عمومی از این نیروها شد و گفت: همکاری پلیس با شهرداری رضایتمندی مردم را افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سیصد و شصت و یکمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر تهران، حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا، با تقدیر ویژه از خدمات نیروی انتظامی، بر اهمیت قدردانی از تلاش‌ها و فداکاری‌های این نیروها برای تأمین امنیت شهروندان تأکید کرد.

آقامیری ضمن یادآوری جانفشانی‌های نیروهای انتظامی در حوادث مختلف و درگیری‌های خطرناک گفت: واقعیت این است که هر هفته و هر ماه، خبر شهادت یا مجروحیت تعدادی از عزیزان نیروی انتظامی منتشر می‌شود، اما این فداکاری‌ها اغلب به آسانی از نگاه‌ها عبور می‌کند و قدردانی لازم از آن‌ها صورت نمی‌گیرد. این نیروها هزینه امنیت کشور را با جان خود می‌پردازند و شایسته سپاسگزاری عمومی هستند.

وی به همکاری مستمر کلانترهای مناطق ۲۲ گانه با دیدارهای مردمی مسجد محور اشاره کرد و افزود: در این جلسات تقریباً ۹۰ درصد مواقع، نیروهای پلیس راهور و دیگر یگان‌ها حضور فعال دارند و پاسخگو هستند. این همراهی، سطح رضایتمندی مردم را به شکل ملموسی افزایش داده و نشان‌دهنده همدلی و مسئولیت‌پذیری نیروی انتظامی است.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا با اشاره به وقایع و اغتشاشات اخیر، تصریح کرد: با وجود صدمات و لطماتی که نیروهای انتظامی در اغتشاشات می‌خورند ولی همواره آماده خدمت‌رسانی به مردم هستند و در مواقع بحرانی در کنار مردم حاضر می‌شوند. این رفتار، تأثیر قابل توجهی بر اعتماد عمومی دارد.

آقامیری در ادامه سه موضوع مهم مورد توجه مردم را یادآور شد و با اشاره به وجود بیش از ۲۲۰۰ پارک و بوستان در تهران، گفت: برخی خانواده‌ها به دلیل حضور سگ‌های خانگی در فضاهای عمومی و پارک‌ها از حضور در پارک‌ها منصرف می‌شوند و این مسئله نیازمند مدیریت جدی است.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت به موضوع دوم تأکید کرد و گفت: سد معبر در برخی محلات، به ویژه مناطق ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ موجب نارضایتی شهروندان شده و باید اقدامات مؤثر و پایدار برای ساماندهی آن انجام شود.

وی با اشاره به مورد سوم افزود: گزارش‌های مردمی درباره سرقت‌ها معمولاً پیگیری می‌شوند، اما اطلاع‌رسانی کافی به شهروندان انجام نمی‌شود و این باعث نگرانی آن‌ها شده است.

در پایان، آقامیری از تلاش و همکاری مستمر نیروهای انتظامی و یگان‌های مختلف در تأمین امنیت و آرامش شهروندان تقدیر کرد و خواستار استمرار پاسخگویی و تعامل با مردم شد.

