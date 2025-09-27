به گزارش خبرگزاری مهر، یک صدونهمین نشست مجمع مشورتی و تخصصی کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران با حضور حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا، پوریافر، شهردار منطقه ۵ و جمعی از مدیران شهری و نخبگان محلی برگزار شد. نشستی که تجلی همدلی و خدمت جهادی مدیریت شهری در روزهای سخت و پس از جنگ ۱۲ روزه بود.

آقامیری در این نشست با یادآوری روزهای تلخ جنگ و خسارات سنگین آن، گفت: در آن روزهای پرحادثه، بیش از ۸ هزار و ۲۴۰ واحد مسکونی، تجاری و اداری آسیب دید. اما شهرداری تهران لحظه‌ای درنگ نکرد و از همان ساعات نخست پای کار ایستاد. بیش از ۵۴۰۰ واحد با خسارات جزئی بلافاصله ترمیم شد؛ بیش از ۴۰۰ واحد با تعمیرات متوسط و هزینه‌های سنگین بازسازی گردید؛ ۶۸ واحد نیازمند مقاوم‌سازی وارد مراحل فنی شد و ۶۱۹ واحد که به تخریب و نوسازی کامل نیاز داشتند، با همت شهرداری عملیات احداثشان آغاز شد. امروز بیش از ۴۵۰ واحد از آن‌ها در مراحل خاکبرداری، فونداسیون و ساخت اسکلت قرار دارد.

وی ادامه داد: اما آنچه در این مسیر بیش از آمار و ارقام اهمیت داشت، کرامت خانواده‌های آسیب‌دیده بود. ۹ هتل برای اسکان اضطراری ۴۷۰ خانواده در نظر گرفته شد. سپس با تأمین ودیعه تا سقف یک و نیم میلیارد تومان و اجاره ماهانه ۳۰ میلیون تومان، خانواده‌ها در همان محلات خود خانه‌هایی مناسب اجاره کردند. همچنین حواله‌هایی از ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای تهیه لوازم منزل ضروری به آنان پرداخت شد تا هیچ خانواده‌ای طعم آوارگی را نچشد.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تلاش‌های جهادی شهرداری در حوزه حمل‌ونقل عمومی اظهار داشت: در سه سال اخیر بیش از ۴۰ درصد بودجه شهرداری شهر تهران به توسعه حمل‌ونقل عمومی اختصاص یافت. ۱۸۰۹ دستگاه اتوبوس نو وارد ناوگان شد و تا پایان سال ۱۳۰۰ دستگاه دیگر نیز اضافه خواهد شد. همچنین ۱۱۸۴ واگن مترو خریداری شد؛ رقمی معادل کل خرید ۲۵ سال گذشته. این یعنی مدیریت شهری در خط مقدم کاهش آلودگی و ارتقای کیفیت زندگی مردم ایستاده است.

آقامیری در پایان با قدردانی از کارکنان شهرداری، به‌ویژه شهردار منطقه ۵، و همه مدیران و کارگران زحمتکش شهرداری افزود: این کارنامه، نتیجه ایثار، ایمان و همدلی است. اگر امروز صدایی از نارضایتی شنیده نمی‌شود، به‌خاطر آن است که شهرداری تهران به معنای واقعی کلمه پرستار و پشتیبان مردم بود. این یک افتخار تاریخی برای مدیریت شهری و برگ زرینی از خدمت به ملت است.