به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور صبح یکشنبه در برگزاری دومین جشنواره عشایری ایل کهن پرور در مهدی‌شهر با بیان اینکه نقش جوامع محلی در حفاظت از طبیعت بسیار حائز اهمیت است، ابراز داشت: مردم عشایر همواره در صیانت از طبیعت و زیستگاه‌های ارزشمند پیشقدم بودند.

وی با بیان اینکه مردم منطقه پرور همواره با برنامه‌های محیط زیست همراه بوده و هستند، افزود: نتیجه این همراهی را می‌توان در آرامش حیات وحش در کنار جاده پرور و همزیستی در جوار انسان به وضوح مشاهده کرد.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه مردم سخت کوش و طبیعت دوست منطقه پرور برای حفظ عرصه‌های طبیعی با محیط زیست مشارکت دارند، ابراز داشت:

یوسف پور در ادامه تصریح کرد: از ایل عشایر منطقه در خواست داریم تا با تشویق گردشگران و طبیعت‌گردان به رعایت اصول زیست‌محیطی، به‌ویژه خودداری از رهاسازی زباله در طبیعت، به حفظ زیبایی و سلامت این سرزمین یاری برسانند.

وی افزود: نقش ما در حفاظت از محیط زیست آموزش همگانی است لذا در این خصوص می‌کوشیم تا تمرکز بیشتری بر منطقه پرور معطوف شود.