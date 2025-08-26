  1. استانها
محیط‌بان مهدیشهری‌ حین انجام مأموریت مصدوم شد

سمنان- مدیرکل محیط زیست استان سمنان از مصدومیت اردلان مرتضوی محیط‌بان مهدیشهری در حین ماموریت خبر داد و گفت: هم اکنون این محیط بان در حال دریافت مراقب‌های پزشکی است.

سعید یوسف پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه روز گذشته اردلان مرتضوی، محیط‌بان منطقه حفاظت شده پروررودبارک هنگام مأموریت دچار سانحه شد، ابراز داشت: وی پس از انتقال توسط اورژانس به بیمارستان کوثر سمنان تحت درمان قرار گرفت.

وی افزود: در این حادثه، محیط بان از ناحیه کف پا و دنده دچار شکستگی شده و هم‌اکنون در حال دریافت مراقبت‌های پزشکی است.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان مرتضوی رل از محیط‌بانان پرتلاش و دلسوز استان معرفی کرد و ابراز داشت: ایشان سال‌ها در خط مقدم حفاظت از طبیعت و حیات‌وحش حضور داشته است.

یوسف پور ضمن آرزوی صحت و سلامتی برای ایشان و همه محیط بان استان سمنان، تصریح کرد: حادثه اخیر بار دیگر سختی‌ها و دشواری‌های مأموریت محیط‌بانان را یادآور می‌سازد.

وی افزود: پیگیر روند درمان این محیط بان از دانشگاه علوم پزشکی سمنان هستیم و سلامتی و بهبودی کامل برای ایشان را آرزومندیم.

