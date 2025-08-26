سعید یوسف پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه روز گذشته اردلان مرتضوی، محیط‌بان منطقه حفاظت شده پرور – رودبارک هنگام مأموریت دچار سانحه شد، ابراز داشت: وی پس از انتقال توسط اورژانس به بیمارستان کوثر سمنان تحت درمان قرار گرفت.

وی افزود: در این حادثه، محیط بان از ناحیه کف پا و دنده دچار شکستگی شده و هم‌اکنون در حال دریافت مراقبت‌های پزشکی است.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان مرتضوی رل از محیط‌بانان پرتلاش و دلسوز استان معرفی کرد و ابراز داشت: ایشان سال‌ها در خط مقدم حفاظت از طبیعت و حیات‌وحش حضور داشته است.

یوسف پور ضمن آرزوی صحت و سلامتی برای ایشان و همه محیط بان استان سمنان، تصریح کرد: حادثه اخیر بار دیگر سختی‌ها و دشواری‌های مأموریت محیط‌بانان را یادآور می‌سازد.

وی افزود: پیگیر روند درمان این محیط بان از دانشگاه علوم پزشکی سمنان هستیم و سلامتی و بهبودی کامل برای ایشان را آرزومندیم.