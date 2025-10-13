خبر خوش برای عشایر؛ انحلال سازمان امور عشایری منتفی شد

یاسر عربی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره دیدار خود با رئیس نظام دامپزشکی استان سمنان بیان کرد: از آنجا که دامپزشکان در کنار تولیدکنندگان واقعی بخش دام و طیور، سهم ارزشمندی در اقتصاد و امنیت غذایی دارند، در این دیدار به مقوله مهم حمایت از دامپزشکی در استان سمنان تاکید شد.

وی افزود: رقابت سازنده میان بخش دولتی و خصوصی در دامپزشکی، موجب رشد و ارتقای سطح خدمات در استان شده و ظرفیت علمی دامپزشکان استان سمنان می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌های بیشتر باشد.

نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوان‌کی و کهن‌آباد با تأکید بر حمایت از نظام دامپزشکی استان، گفت: تأمین فضای کاری مناسب و درخور شأن این مجموعه از اولویت‌های پیگیری‌شده است و هر اقدامی در راستای ارتقای جایگاه دامپزشکی مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

عربی همچنین به دیدار خود با سرپرست جدید اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان هم اشاره کرد با بیان اینکه در این نشست بر توسعه ورزش قهرمانی، توجه به استعدادهای جوانان و استفاده از ظرفیت‌های ملی برای ارتقای ورزش استان تأکید شد، گفت: امروز فرصت ارزشمندی برای رشد و تحول استان فراهم شده و باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از نیروهای جوان، جایگاه سمنان را در سطح کشور ارتقا دهیم.

وی با تأکید بر اینکه موفقیت در ورزش قهرمانی می‌تواند انگیزه و امید بزرگی برای مردم ایجاد کند، خواستار توجه و حمایت از ورزش قهرمانی شهرستان‌ها بر اساس آمایش سرزمینی شد.

نماینده گرمسار و آرادان مجلس همچنین با اشاره به نگاه مثبت وزیر ورزش و جوانان به استان سمنان، استفاده از ظرفیت استاندار و چهار نماینده استان در مجلس را کلید جذب اعتبارات ملی عنوان کرد.

عربی همچنین جمع آوری نامه‌ای از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص جلوگیری از انحلال سازمان عشایری کشور خبر داد و ابراز کرد: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی زیر این نامه را امضا کردهند و خوشبختانه با پیگیری‌ها و رایزنی‌های صورت گرفته تصمیم انحلال این سازمان منتفی شد.

وی با بیان اینکه در این نامه علاوه بر اعتراض به تصمیم انحلال سازمان امور عشایری، نمایندگان پیشنهاد ایجاد یک کارگروه متشکل از نمایندگان مجلس، سازمان عشایری، وزارت جهاد، برنامه بودجه و … را داده‌اند تا با بررسی راهکارها در راستای تحقق قانون ۵۱ برنامه توسعه هفتم اقدام جدی صورت دهند، تاکید کرد: خوشبختانه این انحلال صورت نخواهد گرفت.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بعد از رایزنی‌های صورت‌گرفته، محمدرضا عارف، معاون رئیس‌جمهور، اعلام کرد که هیچ تصمیمی برای انحلال سازمان امور عشایر ایران وجود ندارد و دولت بر حمایت از عشایر و روستاییان تأکید دارد.

عربی با اشاره به نقش مؤثر عشایر در امنیت غذایی، تولید، و حفظ منابع طبیعی کشور، اعلام کرد: تقویت ساختارهای حمایتی عشایر خواسته ما از دولت‌ها است.