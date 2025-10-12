  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۹

بر اساس آمار ۶ ماهه بانک مرکزی اعلام شد؛

رشد ۲۷ درصدی وام‌های ازدواج نسبت به سال گذشته

رشد ۲۷ درصدی وام‌های ازدواج نسبت به سال گذشته

بانک پارسیان با پرداخت بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در میان بانک های خصوصی در رتبه اول قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اعلام آماری، جزئیات پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج هریک از بانک‌های کشور را طی ۶ ماهه نخست امسال اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، در نیمه نخست امسال بیش از ۲۹۱ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از طریق سیستم بانکی کشور به متقاضیان پرداخت شده که این میزان تسهیلات پرداختی، رقمی بالغ بر ۹۷.۸ همت را شامل می‌شود.

این درحالی است که طبق آمار منتشره، بیش از ۵۴۱ هزار متقاضی، در صف اخذ این تسهیلات قرار دارند.

بر اساس این گزارش، بانک پارسیان در نیمه نخست ۱۴۰۴ با پرداخت ۵ هزار و ۹۷ فقره تسهیلات ازدواج، بیش از ۱.۷ همت از منابع خود را به صورت قرض‌الحسنه به متقاضیان این تسهیلات پرداخت کرده است.

این بانک پس از بانک‌های ملت، ملی، صادرات، سپه، تجارت، رفاه، قرض‌الحسنه مهر ایران، شهر، کشاورزی، پست‌بانک و مسکن، در رتبه ۱۲ بیشترین تعداد وام اعطایی ازدواج بانک‌های کشور طی ۶ ماهه ابتدایی امسال قرار دارد.

آمار عملکرد بانک پارسیان در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج طی نیمه نخست امسال درحالی است که این بانک در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، با پرداخت بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان، به ۳۹۹۱ هزار متقاضی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، پرداخت کرده بود و تعداد تسهیلات پرداختی ازدواج در مدت مشابه سال جاری نسبت به سال قبل حدود ۲۷ درصد رشد داشته است.

کد خبر 6619705

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها