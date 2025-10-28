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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

۱۵۳ همت وام ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شد

۱۵۳ همت وام ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شد

با تمهیدات بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات تکلیفی، شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تا ۵ آبان ۱۵۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به ۶۷۶ هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر بنا بر تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی با تمهیدات این بانک در تسریع و تسهیل پرداخت تسهیلات تکلیفی، شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تا ۵ آبان ماه سال جاری، ۱۵۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به ۶۷۶ هزار و ۳۳۲ نفر از متقاضیان پرداخت کرد. مبلغ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد و تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند ۷ درصد رشد داشت.

بر اساس این گزارش بانک مرکزی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز قوانین بودجه سنواتی کل کشور از ابتدای سال جاری تا ۵ آبان ماه ۱۴۰۴ بالغ بر ۱،۲۵۳،۹۶۴ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۳۷۴ هزار و ۱۵۶ نفر از متقاضیان پرداخت شده است. این میزان، معادل ۱۰۳ درصد سهمیه تعیین شده روزانه تحقق یافته و همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از نظر میزان مبالغ پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴ درصدی داشته است.

بر اساس این گزارش از ابتدای سال جاری تا ۵ آبان ماه بالغ بر ۲۷۶،۶۷۶ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند به ۳۰۲ هزار و ۱۷۶ نفر از متقاضیان پرداخت شده است. این میزان، معادل ۸۶ درصد سهمیه تعیین شده روزانه تحقق یافته و همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری از نظر میزان مبالغ پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷ درصدی داشته است.

کد مطلب 6636979
علی فروزانفر

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    نظرات

    • IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      2 0
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      از اول مهر تا الان همه بانک ها در شهر تهران برای وام ازدواج ظرفیتشون تکمیله، شهرهای دیگه هم پرسیدیم همینه
    • رضا IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
      0 0
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      والا دوستان ما چندین نفر هستن از برج 8پارسال نگرفتن چطوری میگن ریختن

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